Sigurdsson i rukometaši u tišini kuju plan. Vratio se jedan od najboljih, čeka se još Duvnjak...

U miru i tišini Westin hotela i "Kutije šibica", hrvatska muška rukometna reprezentacija priprema se za jedan od najvažnijih tjedana u posljednjih desetak godina: olimpijske kvalifikacije koje se od 14. do 17. ožujka održavaju u Hannoveru. Posebice jer dvostruki olimpijski pobjednici nisu nastupili na posljednjim Olimpijskim igrama u Tokiju.

Novom izborniku, Islanđaninu Daguru Sigurdssonu, polako pristižu svi pozvani igrači. Nakon dolaska Ivana Martinovića, tijekom vikenda reprezentaciji su se priključili i Tin Lučin, Lovro Mihić, Nikola Grahovac, Filip Vistorop, Filip Ivić, Luka Cindrić i naknadno pozvani Ivano Pavlović koji je bio na široj listi od 35 igrača koja je napravljena prije gotovo mjesec dana.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Tijekom dana stigli su i Veron Načinović i Tomislav Kušan koji su imali međusobni susret u francuskoj ligi. Ostaje još samo vidjeti hoće li se kapetan Domagoj Duvnjak priključiti tijekom večeri ili će doći izravno u Hannover.

- Moramo se pripremiti za sve utakmice, svi smo spremni i najvažnije je da smo svi zdravi - kazao je Martinović.

- Sretan sam što sam ponovo s reprezentacijom, dao sam sve od sebe kako bih se što prije vratio. Nadam se da ćemo kvalifikacijski turnir završiti s tri pobjede - dodao je igrač njemačkog MT Melsungena.

Foto: PIXSELL

Mario Šoštarić je na Europskom prvenstvu u Njemačkoj pokazao da će biti veliko pojačanje za Hrvatsku. A bit će i naš veliki adut u Hannoveru.

- Znamo što nas čeka sljedeći vikend. Traži se ulaznica za OI, motivacija je na vrhuncu i ništa drugo osim pobjede u prvoj utakmici nama ne znači. Mi tražimo pobjedu i ne bježimo od te odgovornosti - rekao je Šoštarić pa otkrio na čemu su radili s novim izbornikom.

- Izbornik nam je htio pokazati svoju ideju kako vidi našu igru. Gdje smo radili greške, dobro je analizirao kako smo igrali na Europskom prvenstvu. Neki svoj stil je ubacio, bržu igru, sve je brže i odgovornije. Zasad sve super izgleda. Imamo još par dana rada i mislim da će to super izgledati. Upoznajemo se međusobno, treba još neko vrijeme proći. Dobar je lik i užitak je raditi s njim. Nama je drago što su svi igrači na raspolaganju izborniku i to pokazuje kakva je želja kod svih nas. Možda imamo malih ozljeda, ali to se zaboravlja u sljedećih pet dana. Svi imamo isti cilj, idemo prema tome. Kao što je izbornik rekao: disciplina i samo fokus u glavi na to što nas čeka u nedjelju, a to je karta za Pariz.

Foto: Luka Batelic/PIXSELL

Tijekom utorka izbornik bi trebao objaviti s kojim snagama ide u Njemačku. Kao što je poznato, Hrvatsku u Hannoveru čekaju stari znanci s Eura 2024. godine: Austrija i Njemačka te uvijek neugodni Alžir.

Prvi susret naša reprezentacija igra protiv Austrije, 14. ožujka u 20.15. Ta reprezentacija dolazi kompletna i bila je najugodnije iznenađenje Europskog prvenstva, a naš ogled u skupini završio je 28-28.

Foto: HRS

Nakon dana odmora, 16. ožujka u 14.30 čeka nas Njemačka. O domaćinu natjecanja ne treba posebno trošiti riječi. I oni dolaze u istom sastavu koji su imali na europskoj smotri. Hrvatska ih je pobijedila u posljednjem susretu glavne faze natjecanja, ali bio je to više revijalni, nego natjecateljski susret jer je Njemačka u tom trenutku već imala osiguarno polufinale.

U posljednjem susretu, 17. ožujka u 16.45 sati čeka nas Alžir, koji je bio finalist nedavnog prvenstva Afrike.

Dvije najbolje reprezentacije iz svake od tri skupine izborit će pravo nastupa na Olimpijskim igrama u Parizu.