Sigurdsson iznenadio popisom za OI: U Pariz samo s dva krila!

Filip Ivić, Marko Mamić, Mateo Maraš i Ivano Pavlović u Prelogu su završili pripreme s hrvatskom rukometnom reprezentacijom. Izbornik Dagur Sigurdsson, jutro nakon prijateljske utakmice protiv Egipta (36-29). zahvalio se četvorici igrača odnosno skratio popis na 17 imena, koji će ujedno i putovati na Olimpijske igre u Pariz.

Reklo bi se sve očekivano, izuzev Marka Mamića, koji je igrao jučer protiv Egipta, ali je u zadnji trenutak Sigurdsson ipak odlučio ostaviti Josipa Šarca, koji je utakmicu gledao s tribina.

No, Sigurdsson je odmah obavio još teži posao jer od tih 17 igrača u Parizu, njih 14 može biti u zapisniku, a ne 16 što je standard na ostalim velikim natjecanjima. Olimpijski će turnir na tribinama započeti Marin Jelinić, Filip Glavaš i Sandro Meštrić.

Hrvatska u drugoj utakmici kvalifikacija za Olimpijske igre pobijedila Njema?ku 33-30 | Foto: Marcus Brandt/PIXSELL

Rezovi su se negdje morali napraviti, uz trećeg golmana i jedno krilo, treći smo očekivali na pivotu ili lijevom vanjskom, no Sigurdsson ih je napravio na oba krila. Lovro Mihić, koji je zbog ozljede Davida Mandića dobio naknadni poziv, na kraju se prometnuo u prvi i jedini izbor na lijevom, dok će Mario Šoštarić morati izgurati punu minutažu na desnom. I to se očekivalo, no iznenađenje je i dalje Mihić, odnosno izostanak Jelinića čija je obrana na halfu bila naš adut i opcija više. Sigurdsson se odlučio na opciju s više bekova, čak tri lijeva vanjska (Šarac, Lučin, Srna) te tri pivota (Načinović, Grahovac, Šipić).

Mijenjati se može samo u slučaju ozljede i valjanje medicinske dokumentacije, ali kakva god ozljeda ili problem bio, za tog igrača, jednom kada izađe iz momčadi, povratka u nju više nema! Nevjerojatno, ali kako svima...

Nakon jutarnjeg nedjeljnog treninga, reprezentativci su dobili slobodno do četvrtka i nastavka priprema u Opatiji, gdje će trenirati do 22. srpnja. U srijedu 17. srpnja u rasporedu je utakmica protiv Francuske u Chartresu (18:00) pa povratak u Opatiju. U Pariz se leti 24. srpnja, a turnir otvara 27. srpnja protiv Japana (14:00), pa po dva dana kasnije slijede Slovenija (11:00), Njemačka (11:00), Švedska (14:00) i Španjolska (21:00). Po četiri reprezentacije iz obje skupine idu u četvrtfinale.

Popis za OI:

Golmani: Matej Mandić, Dominik Kuzmanović

Lijevi vanjski: Tin Lučin, Zvonimir Srna, Josip Šarac

Desni vanjski: Ivan Martinović, Luka Lovre Klarica

Srednji vanjski: Domagoj Duvnjak, Luka Cindrić

Pivoti: Marin Šipić, Nikola Grahovac, Veron Načinović

Lijevo krilo: Lovro Mihić

Desno krilo: Mario Šoštarić

Zamjene: Sandro Meštrić, Marin Jelinić, Filip Glavaš