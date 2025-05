Sigurdsson napravio jednu promjenu. Kuzmanović: Mladi će sad preuzeti moje dužnosti

Kišni ponedjeljak u Zagrebu za zadnje okupljanje rukometaša ove sezone, ali za one koji su zapeli u zagrebačkom prometu nije bilo drame da stignu na vrijeme u Westin jer je trening u Kutiji šibica bio rezerviran za predvečer.

U srijedu u Hasseltu i u nedjelju u Rijeci igramo zadnje dvije utakmice kvalifikacija za Europsko prvenstvo, koje smo potvrdili u ožujku s dvije pobjede protiv Češke. Belgija i Luksemburg neće biti problem, ali treba zadržati ozbiljnost, pa je Dagur Sigurdsson za svaki slučaj umjesto ozlijeđenog Mamića naknadno pozvao Halila Jaganjca i ostao na 19 igrača s inicijalnog popisa. I drugi put nemamo novog kapetana Martinovića, nema ni Šimića, u igru opet ulazi Načinović i David Mandić.

- Odigrali smo vrlo dobro protiv Češke u ožujku i želimo nastaviti u istom duhu. Bio sam zadovoljan kako smo to odradili i glavni je cilj da to ponovimo i protiv Belgije i Luksemburga. Favoriti smo, to nije upitno - rekao je uvodno izbornik Sigurdsson.

Zagreb: Okupljanje hrvatske rukometne reprezentacije u hotelu Westin | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Ne brinem previše zbog ozljeda, imamo 19 igrača, jaku reprezentaciju. U Belgiji ćemo u utorak odraditi još jedan trening i vraćamo se u četvrtak te odlazimo u Opatiju.

Belgija nas je malo previše mučila prije šest mjeseci u Varaždinu dok Kuzmanović nije probranio u drugom poluvremenu (30-23).

- Impresionirali su me na otvaranju utakmice i moramo ovaj puta biti spremniji. Imaju jaku prvu postavu, ali mi imamo jaču, no to moramo pokazati, nije dovoljno samo na papiru.

Debitant je u ovoj akciji Kaštelanin Berislav Antonio Tokić (19) iz francuskog Limogesa, u kojem igra na srednjem i lijevom vanjskom.

- Moderan je i brz igrač, igra na više pozicija, a ja ga planiram testirati i na lijevom krilu. Jako je dobar u obrani. Dali smo priliku mladima, ovo je trenutak za njih - završio je Sigurdsson.

Po godinama je mlad i Dominik Kuzmanović (22), ali staž i uloga pokazuju puno više.

- Nisam puno stariji, istina, ali lijepo je vidjeti mlađa lica i nove igrače koji dolaze. Naravno da preuzimaju dužnosti od mene, ha, ha.

Zagreb: Okupljanje hrvatske rukometne reprezentacije u hotelu Westin | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Hoćemo li biti ozbiljni na terenu ovaj tjedan?

- Nakon svih rezultata moramo zadržati visoku razinu, ne smijemo pokvariti dojam protiv slabijih protivnika. Drugi dio sezone je kompliciraniji, dečki su se emotivno potrošili na SP-u, sad ulazimo i u fizičke probleme. Moja forma varira od utakmice do utakmice.

A što kaže Luka Lovre Klarica?

- Umoran sam i ja, kao i ostali, ali moramo odraditi još ovih mjesec dana kako treba, zato smo profesionalci. Odradili smo sve dosad kako treba i rasteretili situaciju. Trebamo završiti ovu priču sa šest pobjeda. Belgiju nećemo podcijeniti, nikad neću zaboraviti probleme koje su nam napravili prije dvije godine upravo u Rijeci.

Vodili su četiri razlike u drugom poluvremenu, da, zato ozbiljnost prije svega. Da ne bi bilo...

DOMINIK KUZMANOVIĆ – VfL GUMMERSBACH MATEJ MANDIĆ – RK ZAGREB MATIJA ŠPIKIĆ – ThSV EISENACH DAVID MANDIĆ – MT MELSUNGEN MARIN JELINIĆ – OTP BANK – PICK SZEGED TIN LUČIN – RK NEXE ZVONIMIR SRNA – RK ZAGREB DIANO NERIS ĆEŠKO – RK IZVIĐAČ BERISLAV ANTONIO TOKIĆ – LH LIMOGES HANDBALL LUKA CINDRIĆ – MKB VESZPREM KC DAVOR GAVRIĆ – RK ZAGREB MATEO MARAŠ – TATABANYA KC LUKA LOVRE KLARICA – RK ZAGREB MARIO ŠOŠTARIĆ – OTP BANK – PICK SZEGED FILIP GLAVAŠ – RK ZAGREB MARIN ŠIPIĆ – HC KRIENS – LUZERN VERON NAČINOVIĆ – MONTPELLIER HANDBALL HALIL JAGANJAC - RN LOWEN LEON ŠUŠNJA – SPR WISLA PLOCK SA