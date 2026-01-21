Sigurdsson: O dosta stvari sad moramo razgovarati u momčadi

Dagur Sigurdsson nije mogao naći previše pozitivnih stvari nakon poraza hrvatskih rukometaša od Švedske 33-25 u posljednjoj utakmici prvog kruga Europskog prvenstva u Malmöu. Izuzev prvih 20-ak minuta, domaćini su potpuno dominirali.

- Napravili smo previše pogrešaka, igrači su počeli previše nervozno. Bila je to jednosmjerna utakmica. Nismo ušli u ritam ni u obrani ni u napadu. Imali smo problem s vraćanjem u obranu pa su oni zabijali dosta golova iz kontri. Ima dosta stvari o kojima moramo razgovarati u momčadi - rekao je Islanđanin za RTL.

- Sve u svemu, i napad i obrana, golmani, kontre, nije to bila dobra izvedba. Sve se raspalo, bila je to jednosmjerna utakmica, teška utakmica za pripremu. Previše pogrešaka. Nismo bili dovoljno spremni. Ne znam je li pitanje snage. Imali smo dvije teške utakmice na početku, ali počeli smo presporo, nedovoljno agresivno. Nismo se vraćali u obranu, nismo se borili za poziciju. To nam je bio problem, kažnjavali su nas iz kontri. To nas je izbacilo iz utakmice, psihološki. Iako smo počeli loše, bili smo gol ili dva u zaostatku, i još u utakmicu. Jednosmjerna utakmica - nastavio je.

Susret Švedske i Hrvatske u prvom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Slične je poruke Sigurdsson slao i nakon prve dvije utakmice u kojima je, doduše, Hrvatska pobijedila, a sad će morati prodrmati momčad jer slijede četiri utakmice drugog kruga, također u Malmöu, u kojima će, po svemu sudeći, morati ganjati sve četiri pobjede. Slijede Island (petak, 15.30), Švicarska (nedjelja, 20.30), Slovenija (utorak, 18 sati) i Mađarska (srijeda, 18 sati).

- Moramo se dobro pripremiti, znamo sve momčadi jako dobro, igrali smo sa svima njima prošlog siječnja i Švicaraca u studenom. Pitanje je naše izvedbe, da odigramo kako treba, a ne o protivnicima. Island? Moramo se koncentrirati na sebe. Nije važno kako će Island igrati. Moramo poraditi i na individualnoj i na momčadskoj izvedbi, biti na većem nivou. Dat ćemo sve od sebe. Ovo je bilo daleko ispod tog nivoa - zaključio je Sigurdsson.