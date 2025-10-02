Sigurdsson objavio prvi popis u sezoni. Među 19 imena i jedan povratnik koji još nema nastup

Hrvatska muška rukometna reprezentacija započinje pripreme za Europsko prvenstvo 2026. dvjema prijateljskim utakmicama protiv Švicarske, a izbornik Dagur Sigurdsson objavio je popis od 19 igrača koji će se okupiti 27. listopada u Zagrebu. Među njima su svi ključni nositelji igre, ali i jedan igrač bez nastupa, Leon Ljevar (24), lijevi vanjski iz slovenskog Grosist Slovana, koji je dobio poziv prošlog izbornika Gorana Perkovca u studenom 2023.

Foto: EHF

Prvi susret protiv Švicarske igra se 30. listopada u Bernu, a drugi 1. studenoga u Kriensu/Luzernu. Oba dvoboja dolaze kao idealna prilika za uigravanje i testiranje širine kadra pred ono što slijedi, nastup na Europskom prvenstvu u siječnju, gdje Hrvatsku čeka zahtjevna skupina sa Švedskom, Nizozemskom i Gruzijom.

Na popisu se nalaze svi ključni igrači koji su nosili igru u prethodnim natjecanjima: Luka Cindrić (130 nastupa), Ivan Martinović (297 pogodaka), Marko Mamić (104 nastupa), ali i pouzdani krilni tandem Mario Šoštarić i Marin Jelinić.

Europsko prvenstvo 2026. održava se u tri zemlje domaćina, a Hrvatska će igrati u skupini sa Švedskom, Nizozemskom i Gruzijom. Samo dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine prolaze dalje.

Popis reprezentativaca

1. Dominik Kuzmanović (Gummersbach): 46 nastupa, 3 gola

2. Matej Mandić (Magdeburg): 31 nastup

3. Matija Špikić (Eisenach): 1 nastup

4. David Mandić (Melsungen): 65 nastupa, 158 golova

5. Marin Jelinić (Pick Szeged): 55 nastupa, 147 golova

6. Zvonimir Srna (Montpellier): 46 nastupa, 114 golova

7. Tin Lučin (Nexe): 54 nastupa, 139 golova

8. Marko Mamić (Leipzig): 104 nastupa, 129 golova

9. Luka Cindrić (Veszprém): 130 nastupa, 345 golova

10. Ivan Martinović (Veszprém): 63 nastupa, 297 golova

11. Mateo Maraš (PSG): 42 nastupa, 79 golova

12. Luka Lovre Klarica (Zagreb): 43 nastupa, 100 golova

13. Mario Šoštarić (Pick Szeged): 41 nastup, 167 golova

14. Filip Glavaš (Zagreb): 59 nastupa, 193 gola

15. Leon Ljevar (Grosist Slovan): bez nastupa

16. Leon Šušnja (Wisla Plock): 38 nastupa, 26 golova

17. Veron Načinović (Kiel): 44 nastupa, 79 golova

18. Marin Šipić (Luzern): 99 nastupa, 215 golova

19. Josip Šimić (Wetzlar): 11 nastupa, 16 golova