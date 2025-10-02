Obavijesti

Sport

Komentari 0
KVALIFIKACIJE ZA EURO

Sigurdsson objavio prvi popis u sezoni. Među 19 imena i jedan povratnik koji još nema nastup

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Sigurdsson objavio prvi popis u sezoni. Među 19 imena i jedan povratnik koji još nema nastup
IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., finale, Hrvatska - Danska | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatska rukometna reprezentacija kreće na Euro 2026! Novo ime među 19 pozvanih je Leon Ljevar. Prijateljske utakmice protiv Švicarske su idealna prilika za uigravanje momčadi

Hrvatska muška rukometna reprezentacija započinje pripreme za Europsko prvenstvo 2026. dvjema prijateljskim utakmicama protiv Švicarske, a izbornik Dagur Sigurdsson objavio je popis od 19 igrača koji će se okupiti 27. listopada u Zagrebu. Među njima su svi ključni nositelji igre, ali i jedan igrač bez nastupa, Leon Ljevar (24), lijevi vanjski iz slovenskog Grosist Slovana, koji je dobio poziv prošlog izbornika Gorana Perkovca u studenom 2023.

Foto: EHF

Prvi susret protiv Švicarske igra se 30. listopada u Bernu, a drugi 1. studenoga u Kriensu/Luzernu. Oba dvoboja dolaze kao idealna prilika za uigravanje i testiranje širine kadra pred ono što slijedi, nastup na Europskom prvenstvu u siječnju, gdje Hrvatsku čeka zahtjevna skupina sa Švedskom, Nizozemskom i Gruzijom.

Na popisu se nalaze svi ključni igrači koji su nosili igru u prethodnim natjecanjima: Luka Cindrić (130 nastupa), Ivan Martinović (297 pogodaka), Marko Mamić (104 nastupa), ali i pouzdani krilni tandem Mario ŠoštarićMarin Jelinić.

Pokretanje videa...

Srebrni rukometaši zapjevali na pozornici 00:53
Srebrni rukometaši zapjevali na pozornici | Video: Veronika Miloševski/24sata

Europsko prvenstvo 2026. održava se u tri zemlje domaćina, a Hrvatska će igrati u skupini sa Švedskom, Nizozemskom i Gruzijom. Samo dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine prolaze dalje.

Popis reprezentativaca

1. Dominik Kuzmanović (Gummersbach): 46 nastupa, 3 gola
2. Matej Mandić (Magdeburg): 31 nastup
3. Matija Špikić (Eisenach): 1 nastup
4. David Mandić (Melsungen): 65 nastupa, 158 golova
5. Marin Jelinić (Pick Szeged): 55 nastupa, 147 golova
6. Zvonimir Srna (Montpellier): 46 nastupa, 114 golova
7. Tin Lučin (Nexe): 54 nastupa, 139 golova
8. Marko Mamić (Leipzig): 104 nastupa, 129 golova
9. Luka Cindrić (Veszprém): 130 nastupa, 345 golova
10. Ivan Martinović (Veszprém): 63 nastupa, 297 golova
11. Mateo Maraš (PSG): 42 nastupa, 79 golova
12. Luka Lovre Klarica (Zagreb): 43 nastupa, 100 golova
13. Mario Šoštarić (Pick Szeged): 41 nastup, 167 golova
14. Filip Glavaš (Zagreb): 59 nastupa, 193 gola
15. Leon Ljevar (Grosist Slovan): bez nastupa
16. Leon Šušnja (Wisla Plock): 38 nastupa, 26 golova
17. Veron Načinović (Kiel): 44 nastupa, 79 golova
18. Marin Šipić (Luzern): 99 nastupa, 215 golova
19. Josip Šimić (Wetzlar): 11 nastupa, 16 golova

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Englesku zvijezdu iz pakla ovisnosti izvukla seks bomba. Preoteo ju je Justinu Bieberu
MELEM ZA DUŠU

FOTO Englesku zvijezdu iz pakla ovisnosti izvukla seks bomba. Preoteo ju je Justinu Bieberu

Dele Alli, talentirani nogometaš čija je karijera zasjenjena traumatičnim djetinjstvom i borbom s ovisnošću i mentalnim zdravljem, u emotivnom intervjuu otkriva svoj put kroz tamu do oporavka i nade za novi početak
24sata u Srbiji: Dinamovce čeka hladnoća i tek 20 navijača... 'Dečki, čime se bave ovi Hrvati?'
24SATA IZ BAČKE TOPOLE

24sata u Srbiji: Dinamovce čeka hladnoća i tek 20 navijača... 'Dečki, čime se bave ovi Hrvati?'

Za pola litre točenog Jelena treba izdvojiti samo dva eura, a tijekom jučerašnjeg dana u gradiću od 15-ak tisuća stanovnika vidjeli smo čak 15-ak policijskih automoblia...
FOTO Dinamova ikona ljubi je od srednje škole. Samozatajna supruga postala je poduzetnica
POKRENULA BIZNIS

FOTO Dinamova ikona ljubi je od srednje škole. Samozatajna supruga postala je poduzetnica

Suzana Oršić, supruga nogometne zvijezde, pretvorila je strast prema dizajnu u uspješan biznis! Od srednjoškolske ljubavi do poduzetnice, njezina priča inspirira

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025