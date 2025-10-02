Hrvatska rukometna reprezentacija kreće na Euro 2026! Novo ime među 19 pozvanih je Leon Ljevar. Prijateljske utakmice protiv Švicarske su idealna prilika za uigravanje momčadi
Sigurdsson objavio prvi popis u sezoni. Među 19 imena i jedan povratnik koji još nema nastup
Hrvatska muška rukometna reprezentacija započinje pripreme za Europsko prvenstvo 2026. dvjema prijateljskim utakmicama protiv Švicarske, a izbornik Dagur Sigurdsson objavio je popis od 19 igrača koji će se okupiti 27. listopada u Zagrebu. Među njima su svi ključni nositelji igre, ali i jedan igrač bez nastupa, Leon Ljevar (24), lijevi vanjski iz slovenskog Grosist Slovana, koji je dobio poziv prošlog izbornika Gorana Perkovca u studenom 2023.
Prvi susret protiv Švicarske igra se 30. listopada u Bernu, a drugi 1. studenoga u Kriensu/Luzernu. Oba dvoboja dolaze kao idealna prilika za uigravanje i testiranje širine kadra pred ono što slijedi, nastup na Europskom prvenstvu u siječnju, gdje Hrvatsku čeka zahtjevna skupina sa Švedskom, Nizozemskom i Gruzijom.
Na popisu se nalaze svi ključni igrači koji su nosili igru u prethodnim natjecanjima: Luka Cindrić (130 nastupa), Ivan Martinović (297 pogodaka), Marko Mamić (104 nastupa), ali i pouzdani krilni tandem Mario Šoštarić i Marin Jelinić.
Pokretanje videa...
Europsko prvenstvo 2026. održava se u tri zemlje domaćina, a Hrvatska će igrati u skupini sa Švedskom, Nizozemskom i Gruzijom. Samo dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine prolaze dalje.
Popis reprezentativaca
1. Dominik Kuzmanović (Gummersbach): 46 nastupa, 3 gola
2. Matej Mandić (Magdeburg): 31 nastup
3. Matija Špikić (Eisenach): 1 nastup
4. David Mandić (Melsungen): 65 nastupa, 158 golova
5. Marin Jelinić (Pick Szeged): 55 nastupa, 147 golova
6. Zvonimir Srna (Montpellier): 46 nastupa, 114 golova
7. Tin Lučin (Nexe): 54 nastupa, 139 golova
8. Marko Mamić (Leipzig): 104 nastupa, 129 golova
9. Luka Cindrić (Veszprém): 130 nastupa, 345 golova
10. Ivan Martinović (Veszprém): 63 nastupa, 297 golova
11. Mateo Maraš (PSG): 42 nastupa, 79 golova
12. Luka Lovre Klarica (Zagreb): 43 nastupa, 100 golova
13. Mario Šoštarić (Pick Szeged): 41 nastup, 167 golova
14. Filip Glavaš (Zagreb): 59 nastupa, 193 gola
15. Leon Ljevar (Grosist Slovan): bez nastupa
16. Leon Šušnja (Wisla Plock): 38 nastupa, 26 golova
17. Veron Načinović (Kiel): 44 nastupa, 79 golova
18. Marin Šipić (Luzern): 99 nastupa, 215 golova
19. Josip Šimić (Wetzlar): 11 nastupa, 16 golova
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+