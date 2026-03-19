Obavijesti

Sport

Komentari 1
IZBORNIK JE HIT

Sigurdsson oduševio! 'Uzeo je lopatu u ruke i otišao sa mnom saditi masline. Jedinstven je tip'

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Sigurdsson oduševio! 'Uzeo je lopatu u ruke i otišao sa mnom saditi masline. Jedinstven je tip'
2
Zagreb: Svečani doček rukometnih reprezentativaca nakon osvojene bronce na Europskom prvenstvu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Boga mi, išao je frajer i sadio masline. Ma ne, jedinstven je tip Dagur. On je čovik koji je umjeren, jednostavan, ima stvarno osjećaj za ljude, za sve. Gospodin čovjek u svakom smislu, poručio je Ninčević

Iza hrvatske rukometne reprezentacije još je jedno sjajno veliko natjecanje. Izabranici Dagura Sigurdssona osvojili su broncu na Svjetskom prvenstvu u Švedskoj i Danskoj, a zanimljivu je anegdotu otkrio proslavljeni bivši hrvatski rukometaš Ivan Ninčević, koji je veliki prijatelj hrvatskog izbornika.

Naime, izbornik Sigurdsson nedavno je pomogao Ninčeviću u sadnji maslina, i kako otkriva bivši rukometaš za Net.hr, Islanđanin se u toj ulozi snašao prilično dobro.

- Dagur i ja smo svaki dan, tradicionalno svako jutro na kavi. Družili smo se malo i nakon osvajanja bronce. Čak je i neki dan sa mnom išao masline saditi. Mi imamo 56 maslina, ali neke su bile loše, pa su se mijenjale i onda sam ja morao ići tamo i mi taman bili na kavi - rekao je Ninčević pa nastavio...

Zadar: Druženje rukometnih reprezentativaca s građanima na Narodnom trgu
Zadar: Druženje rukometnih reprezentativaca s građanima na Narodnom trgu | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Govorim ja njemu: 'Jao Dagure, taman moram ići saditi masline', kad on meni kaže: 'Idem i ja s tobom!' Govorim mu ja: 'Dićeš sad u masline?'. Nije odustajao, rekao mu ajde, dogovoreno. Ako ćeš ići, lagano uzmi staru robu, lopatu, grablje, motiku. I Boga mi, išao je frajer i sadio masline. Ma ne, jedinstven je tip Dagur. On je čovik koji je umjeren, jednostavan, ima stvarno osjećaj za ljude, za sve. Gospodin čovjek u svakom smislu".

Inače, hrvatski rukometaši danas (u četvrtak) igraju prijateljsku utakmicu protiv Švicarske. Prijenos će biti na RTL-u 2, a to će biti prva utakmica brončanih rukometaša nakon Eura u Skandinaviji.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026