U posljednjem susretu subotnjeg programa 12. kola engleskog nogometnog prvenstva Everton je na svom Goodison Parku svladao Chelsea sa 1-0 (1-0).

Jedini pogodak na utakmici postigao je Sigurdsson (22-11m) iz kaznenog udarca kojega je skrivio vratar gostiju Mendy prekršajem na Calvert-Lewinu.

Hrvatski reprezentativni veznjak Mateo Kovačić igrao je za Chelsea do 82. minute.

Ovim porazom Chelsea je propustio izbiti na vrh ljestvice, ostao je treći sa 22 boda, dva manje od Tottenham Hotpsura i Liverpoola, dok je Everton skočio na sedmo mjesto sa 20 bodova.

Ranije u subotu su u derbiju kola Manchester United i Manchester City na Old Traffordu igrali 0-0. Bio je to susret u kojemu su obja sastava više mislila na obranu vlastitog gola no na ugrožavanje suparničkog, pa je 90 minuta proteklo bez ijedne prave prilke za pogodak. Manchester United je sada osmi sa 20 bodova, dok je City deveti sa 19.

Hrvatski veznjak Filip Krovinović odigrao je svih 90 minuta za West Bromwich Albion, kojega vodi bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić, u 1-2 (0-1) porazu na gostovanju kod Newcastle Uniteda.

Utakmica nije mogla lošije početi za WBA jer je Newcastle poveo nakon samo 20 sekundi. Joelinton je proigrao Almirona koji je ostao sam na 15-ak metara od gostujućih vrata te snažnim udarcem svladao Johnstonea. Početkom nastavka Furlong je u 50. minuti poravnao na 1-1 odlično natrčavši na prizemni ubačaj Philipsa. Pred sam kraj utakmice WBA je ipak ostao bez boda nakon što je Gayle u 82. minuti odličnim udarcem glavom iskoristio centaršut Murphyja.

WBA je tako ostao pretposljednji, 19. sa šest bodova, koliko ima i 18. Burnley, dok 17. Fulham ima bod više. Newcastle je, pak, pobjedom skočio na 11. mjesto sa 17 bodova.

U prvom susretu subotnjeg programa Aston Villa je u susjedskom derbiju kao gost svladala Wolverhampton Wanderers sa 1-0 (0-0).

Jedini pogoodak na utakmici postigao je El Ghazi z kaznenog udarca u četvrtoj minuti sudačke nadoknade. Prethodno je Semedo prekršajem u svom kaznenom prostoru zaustavio McGinna. Ovom pobjedom Aston Villa je preskočila Wolverhampton na ljestvici, trenutačno je 10. sa 18 bodova, jednim više od 12. "vukova".