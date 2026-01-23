Obavijesti

GOVORIO I O MARTINOVIĆU

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Sigurdsson: Nije to naručivanje s Amazona, ne ide to baš tako...
Susret Islanda i Hrvatske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

HRVATSKA - ISLAND 30-29 Sigurdsson vodio Hrvatsku do pobjede nad Islandom 30-29! Maraš i Srna dominiraju terenom, a polufinale je sada korak bliže

Admiral

Dagur Sigurdsson drugi je put u godinu dana sredio svoje sunarodnjake, s Hrvatskom je pobijedio Island 30-29 u prvoj utakmici drugog kruga Europskog prvenstva i tako nas ostavio u igri za prolazak u polufinale.

- Sretni smo, igrali su dali sve i borili se do zadnje sekunde. Teška utakmica, jaka su momčad i dobro smo kontrolirali cijelu utakmicu, od početka do kraja. Da, naravno da su dobro trčali, ali uvijek smo se vraćali. Ovo je pokazatelj snažnog karaktera i želje za pobjedom - rekao je Sigurdsson za RTL.

Islanđani su cijelu utakmicu bili u zaostatku, ali nisu se predavali do samog kraja. Ipak, slomili smo ih na krilima Matea Maraša (sedam golova) i Zvonimira Srne (šest).

- Bila je to iznimno velika borba. Momčad zaslužuje puno priznanja, hvala i navijačima koji su nam bili veliki vjetar u leđa. Sjajna izvedba od početka do kraja. Počeli smo jako dobro i zadržali nivo do kraja. Imali smo puno isključenja pa je bilo dijelova kad je bilo teško, ali šest na šest bili smo jači - rekao je izbornik.

Susret Islanda i Hrvatske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva
Susret Islanda i Hrvatske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Traži li ovakav mentalitet uvijek od momčadi?

- Da, ali to nije kao naručivanje s Amazona, ne ide to tako. Mentalitet mora doći iznutra, iz momčadi. I danas su to pokazali. Naravno da bih volio da je tako svaki dan, ali to nije nešto što dolazi samo od sebe, poručio je.

Sredinom drugog poluvremena ozlijedio se Ivan Martinović, stradao mu je zglob. Nije poznata težina ozljede.

- Nemam informacija više nego vi. Imamo dobar tim liječnika fizioterapeuta koji će dati sve što mogu da bude spreman za iduću utakmicu, vidjet ćemo.

Iduću utakmicu Hrvatska u nedjelju od 20.30 igra protiv Švicarske

- Prije utakmice sam rekao da će Švicarci iznenaditi sve. Iznimno su dobri, moramo biti na najboljem nivou kako bismo dobili. Sto posto sam siguran u to, ne govorim to kako bih davao izlike, iznimno su dobri - smatra Sigurdsson.

