Sigurdsson u problemima: Tko će se stići oporaviti do Eura?

Sigurdsson u problemima: Tko će se stići oporaviti do Eura?
S ostalima je situacija relativno zadovoljavajuća. S krilima, izuzev Mandićevih tegoba, rijetko ima upitnika, ostali pivoti, izuzev Šipića, uz ministe obrane su OK, Cindrić diže formu, Kuzmanović još vodi borbu za jedinicu u Gummersbachu

Došlo je ono doba godine kad ozljede dolaze u prvi plan. Rijetko spavamo mirno uoči velikih natjecanja, pa iznimka nije ni ovaj put uoči priprema za Europsko prvenstvo u siječnju, na koje idemo kao svjetski viceprvaci. Ozljede uzimaju zamah i manje od mjesec dana uoči početka priprema situacija u momčadi Dagura Sigurdssona nije baš za previše dobro raspoloženje.

