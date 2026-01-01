Siječanjsko ludilo uvod je za 'vatreno' ljeto: Hrvatski sport i u 2026. osvajat će medalje...

Svatko tko drži do sporta, pa čak i neki koji su s njim inače na "vi", u kalendaru 2026. godine zabilježio je 11. dan lipnja. Prvi dan Svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Najveće sportsko natjecanje nakon ljetnih olimpijskih igara sve do 19. srpnja bit će tema za doručak, ručak i večeru, ujedinit će ponajviše, kako to obično biva, hrvatski narod, bez obzira na to što će "vatreni" grupnu fazu (Engleska, Gana, Panama) igrati u kasnim večernjim satima, protiv Paname čak u 1 sat. Spavat će se toga dana nešto kraće i manje, neki ako i uopće... Uvod u nogometni lipanj i srpanj bit će finale Lige prvaka 30. svibnja u Budimpešti, ali i zadnje kolo HNL-a tjedan dana prije, koji nam je lani priredio foto-finiš.

KATAR 2022 - Hrvatska pobjedila Maroko i osvojila broncu na Svjetskom prvenstvu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Drugi najveći događaj godine već je u veljači, kad počinje najveći festival zimskih sportova, Zimske olimpijske igre, kojima je domaćin Italija, odnosno Cortina i Milano (6. - 22. veljače). Nakon vremena obitelji Kostelić, koja je, uz iznimku Jakova Faka, jedina osvajala medalje za Hrvatsku na zimskim olimpijskim igrama, Hrvatska u Zrinki Ljutić ima kandidatkinju za odličje, ali, dakako, ne otpisujte ni Filipa Zubčića u veleslalomu.

PIXSELL TOP 100 - 2025 | Foto: Igor Soban/PIXSELL

U godinu nas tradicionalno uvode rukometaši, koji, nakon svjetskog srebra u našoj Areni i povratka u rukometni vrh, u Skandinaviji igraju Europsko prvenstvo (15. siječnja - 1. veljače), nakon gotovo dva desetljeća bez Domagoja Duvnjaka. Prije šest godina, baš u Švedskoj, ali Stockholmu, igrali smo finale Europskog prvenstva, razlika je što put prema medalji ovog siječnja iz Malmöa vodi prema danskom Herningu, počevši od Gruzije, Nizozemske i Švedske u skupini.

Zagreb: Slavlje rukometaša Hrvatske nakon pobjede nad Francuskom i prolaska u finale Svjetskog prvenstva | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Prvi mjesec u svakom će slučaju biti žestok jer rukometaši siječanjsko društvo imaju u vaterpolistima (EP u Beogradu od 10. do 25. siječnja) te futsalašima, kojima je EP u Litvi, Latviji i Sloveniji (21. siječnja - 7. veljače). Vaterpolistima u neolimpijskim godinama siječanj nije tradicionalan termin za veliko natjecanje, no da im je netko ponudio slobodno ljeto kakvo će biti ovo 2026, vjerujte da bi svi pristali, kao i na ždrijeb, koji za početak donosi Sloveniju, Gruziju i Grčku. Futsalska reprezentacija uvodnu skupinu igra u Rigi protiv domaćina, Francuske i Gruzije, što se i laicima na prvu čini prolazno. Četvrtfinale, a iz svake od četiri skupine dalje prolaze po dvije reprezentacije, trebao bi biti minimalan cilj za našu vrstu, pojačanu Brazilcem Limom. A s obzirom na to da u nokaut-fazi naša skupina izbjegava Španjolsku i Portugal, možda i više... Dakako, uz siječanj kao znak jednakosti dolazi i prvi teniski Grand Slam sezone, pa Australija možda i zadnji put pozdravi Novaka Đokovića, tko zna.

Foto: Giorgio Scala / Deepbluemedia / Insidefoto

Krajem veljače hrvatski košarkaši nastavljaju put prema Svjetskom prvenstvu 2027. godine, a 27. dana najkraćeg mjeseca u godini negdje u Hrvatsku, a to će biti ili Višnjik ili Arena Zagreb, stiže aktualni europski i svjetski prvak - Njemačka. Pobjeda bi Hezonju i društvo lansirala na pola puta prema Katru.

U proljetnom dijelu, koji u Lijepu Našu donosi povratak WRC-a od 9. do 12. travnja, poljski Torun domaćin je Svjetskog dvoranskog prvenstva u atletici (20. - 22. ožujka), ali veća atletska krema bit će na okupu u kolovozu u Birminghamu, gdje je Europsko prvenstvo na otvorenom, dakako. Tih dana u Parizu će i Jere Hribar, ali i hrvatska plivačka štafeta, loviti nove europske medalje, ovaj put u velikom bazenu. A u akciji u završnici kolovoza su i hrvatske odbojkašice na Europskom prvenstvu. Po običaju, velike ciljeve imat će i džudaši, tekvandoaši na europskim prvenstvima...

Najveća sportska natjecanja u 2026. godini:

Vaterpolo - Europsko prvenstvo (Beograd): 10. - 25. siječnja

Rukomet - Europsko prvenstvo (Švedska, Norveška, Danska): 15. siječnja - 1. veljače

Futsal - Europsko prvenstvo (Latvija, Litva, Slovenija): 21. siječnja - 7. veljače

Zimske olimpijske igre (Cortina, Milano): 6. - 22. veljače

Judo - Europsko prvenstvo (Tbilisi): 16. - 19. travnja

Taekwondo - Europsko prvenstvo (München): 12. - 14. svibnja

Nogomet - Svjetsko prvenstvo (SAD, Kanada, Meksiko): 11. lipnja - 19. srpnja

Plivački sportovi - Europsko prvenstvo (Pariz): 31. srpnja - 16. kolovoza

Atletika - Europsko prvenstvo (Birmingham): 10. - 16. kolovoza

Odbojka - Europsko prvenstvo žene (Azerbajdžan, Češka, Švedska, Turska): 21. kolovoza - 6. rujna