Šikić: Svi bi mali klubovi htjeli da Dinamo bude prvak jer stiže lova. Nitko nikome neće pustiti

Robert Mudražija (27) prometnuo se u ponajboljeg igrača HNL-a krajem prošle i početkom ove godine, zabio je devet golova u zadnjih sedam utakmica i drugi je strijelac prvenstva iza Marka Livaje. Mnogi pratitelji domaćih nogometnih prilika pitaju se kako to da ga Lokomotivina veznjaka nitko od klubova koji se bore za naslov nije doveo u zimskom prijelaznom roku. On završava u ponedjeljak.

Pokretanje videa... 02:13 Sažetak Lokomotiva - Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

- Cijena mu raste iz minute u minutu. Kao što raste njegova forma, tako raste i cijena. Robert je napravio velik iskorak u Lokomotivi. Imao je puno peha, ozlijedio se pa se na početku ove sezone ozlijedio. Imao je trnovit put, ali je sad došao u čudesnu formu. Zabio je 10 golova bez penala, i to kao vezni igrač, statistički je najbolji u ligi. Nema on godine, mlađi je 13 godina od Modrića - rekao je direktor Lokomotive Božidar Šikić za Večernji list.

- I on i mi želimo isto. Ako ga prodamo, da ga prodamo za korektan novac i da ima plaću kakvu zaslužuje, mora biti obostrano. Ima puno ponuda, ali je malo ozbiljnih. Ali sad će biti napeto ovaj tjedan. Ne znam bi li Rijeka i Hajduk odvojili para koliko bih ja tražio, a Dinamo se nije javio. Koliko? Ne mogu reći. Iznosi se ne govore, to je tržište i biznis - rekao je Šikić uz zagonetan osmijeh.

Otvoreno je govorio u turbulencijama u Dinamu.

- Za naš nogomet nije dobro što najbolje klubove vode stranci. Ako Cannavaro sa svoje pozicije ne može u Italiji voditi klub, ja ne znam kakav je trener. Ja bih se zapitao kad bih ga dovodio. Imamo ozbiljnih trenera, ali treba im dati šansu i stati iza njih. Dinamo je napravio najveću pogrešku kada se riješio Igora Bišćana. Imao je sve što treba imati trener Dinama, samo ga je trebalo malo istrpjeti - rekao je pa komentirao rad sportskog direktora Marka Marića:

- Marić je odabrao krivi put. Ne možeš biti sportski direktor Dinama praktički bez dana staža u svemu tome. On bi s ozbiljnim čovjekom, s puno više iskustva, mogao postati ozbiljan sportski radnik. Pitanje je što će se dogoditi, sad mu se nalaze samo mane, nema više vrlina.

Što ako Dinamo bude prvak s tim kadrom koji je on izabrao?

- Dinamo mora biti prvak. Dinamo troši 60 milijuna i ima najbolji kadar, kako god okrenete. Bi li ga imao i bez Marića? Dinamo si je napravio u zadnjih 25 godina takvu dobru priču da moraš biti ekstra stručnjak da to sve skupa porušiš.

Svečana loža na Maksimiru tijekom susreta između Dinama i Milana u Ligi prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Šikić je otkrio i kako je nedavno bio u razgovorima za ulazak u Dinamove klupske strukture.

- U jednom trenutku je to bila ozbiljna priča, ali ne za sportskog direktora. Ne mogu ja više doći sa svojih pozicija za sportskog direktora. Bila je davnih dana priča, tamo negdje u lipnju, ja sam rekao: "Mogu biti jedino predsjednik uprave zadužen isključivo za sport, za struku, a više ne". Dosta mi je svega. Imam energije, ali ne bih više imao volje primiti se toga.

A tko je favorit za naslov u ligi? Je li to onaj klub, kako je i Mudražija rekao, koji ga kupi?

- To se nikad ne zna jer je nogomet igra u kojoj može dobiti slabiji. Dinamo ima najkvalitetniji kadar igrača i svi bi mali klubovi, u odnosu na Dinamo i Hajduk, htjeli da Dinamo bude jer ako Dinamo bude prvak, stiže lova. To je čisti interes. Međutim neće nitko nikome ništa pustiti, to je 100 posto sigurno. Ali neka se bore svi. Rijeka je prodajama kompromitirala kandidaturu. Nije HNL nekvalitetan, ima kvalitetnih utakmica. Ali treba ih staviti u ambijent neke druge lige. Da se u Njemačkoj igra takav nogomet s njihovim punim stadionima, to bi izgledalo puno, puno bolje - rekao je Šikić za Večernji list.