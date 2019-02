Silva izgubio, Whittaker se htio boriti, a mogao umrijeti u meču

Legendarni Brazilac Anderson Silva (43) izgubio je jednoglasnom sudačkom odlukom od 14 godina mlađeg borca Israela Adesanyae u glavnoj borbi na UFC 234 u Melbbourneu.

Silva i Adesanya bili su neočekivano glavna borba večeri, nakon što je propao meč između prvaka srednje kategorije Roberta Whittakera i izazivača Kevina Gasteluma. Sve se činilo u redu, borci su prošli vaganje, ali Whittaker se u ponoć požalio na bol u abdomenu, prevezli su ga u bolnicu gdje je imao dvije operacije zbog problema s crijevom i unutarnjom hernijom.

- Do pet minuta prije operacije inzistirao je na nastupu, ali rekli su mu da samo jedan udarac u trbuh može biti koban. Zastrašujuće je da je mogao umrijeti od jednog udarca. Jako ga je pogodilo to što je borba otkazana. Čini se da ovaj problem vuče već dulje vrijeme. Neće ga biti četiri do šest tjedana, ali vratit će se on još jači i spremniji - rekao je gazda UFC-a Dana White.

Kako je propala glavna borba večeri, organizatori su na prvo mjesto stavili meč Andersona Silve i Israela Adesanyae za kojeg kažu da je budućnost UFC-a. Iako je izgubio, Silva još ne pomišlja na mirovinu.

- Želim se boriti u svojoj Curitibi, to mi je ogromna želja. Nije ovo lagan posao, ali odrađujem ga svim srcem. Tko bi mogao biti moj sljedeći protivnik? Mislim da bi imalo smisla da to bude Nick Diaz - rekao je Anderson Silva.

UFC 234 rezultati: