Silvijo Čabraja: Onakav gol ne primate ni u mlađim pionirima
Vukovar i Slaven Belupo odigrali su 2-2 u prvoj utakmici 23. kola HNL-a, a trener domaćina Silvijo Čabraja bio je kritički nastrojen nakon utakmice.
- Jako loše smo otvorili utakmicu. Stajali smo daleko od Slavenovih igrača. Premalo smo se kretali, nismo praktički osvojili nijednu drugu loptu. To je bio najveći problem, a da ne govorim o ovom drugom golu. Ne znam primaju li se takvi golovi u mlađim pionirima - rekao je pa opisao drugo poluvrijeme:
- Drugo poluvrijeme smo puno kvalitetnije izašli bez obzira što smo se već u prvom vratili na 2:1, ali mislim da smo drugo poluvrijeme bili kvalitetniji. Mogu reći da smo više htjeli tu pobjedu nego Slaven. Nažalost nismo uspjeli.
Čabraja je priznao da na kraju može biti zadovoljan bodom, a njegova momčad je bez poraza u posljednja tri kola HNL-a.
- Zabili smo i taj drugi gol iz jedanaesterca, imao je Kulušić još šansu. Na kraju je sad i lopta šetala praktički po prečki. Nismo zabili, ali opet na kraju nakon što gubite 2:0 i vratite se u utakmicu te odigrate 2:2, možete biti zadovoljni - zaključio je.
Vukovarci su pretposljednja momčad hrvatskog prvenstva sa 20 bodova, a u idućem kolu idu na noge posljednjem Osijeku.
