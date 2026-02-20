Obavijesti

Sport

Komentari 0
TRENER VUKOVARA

Silvijo Čabraja: Onakav gol ne primate ni u mlađim pionirima

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 6 min
Silvijo Čabraja: Onakav gol ne primate ni u mlađim pionirima
3
Osijek: SuperSport HNL, 23. kolo, HNK Vukovar 1991 - NK Slaven Belupo | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

VUKOVAR - SLAVEN BELUPO 2-2 Vukovarci su pretposljednja momčad hrvatskog prvenstva sa 20 bodova, a u idućem kolu idu na noge posljednjem Osijeku

Admiral

Vukovar i Slaven Belupo odigrali su 2-2 u prvoj utakmici 23. kola HNL-a, a trener domaćina Silvijo Čabraja bio je kritički nastrojen nakon utakmice. 

Osijek: Djelatnici čiste travnjak tijekom utakmice Vukovar 1991 - NK Slaven Belupo Osijek: Djelatnici čiste travnjak tijekom utakmice Vukovar 1991 - NK Slaven Belupo Osijek: Djelatnici čiste travnjak tijekom utakmice Vukovar 1991 - NK Slaven Belupo
79
Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Jako loše smo otvorili utakmicu. Stajali smo daleko od Slavenovih igrača. Premalo smo se kretali, nismo praktički osvojili nijednu drugu loptu. To je bio najveći problem, a da ne govorim o ovom drugom golu. Ne znam primaju li se takvi golovi u mlađim pionirima - rekao je pa opisao drugo poluvrijeme:

- Drugo poluvrijeme smo puno kvalitetnije izašli bez obzira što smo se već u prvom vratili na 2:1, ali mislim da smo drugo poluvrijeme bili kvalitetniji. Mogu reći da smo više htjeli tu pobjedu nego Slaven. Nažalost nismo uspjeli. 

Osijek: SuperSport HNL, 23. kolo, HNK Vukovar 1991 - NK Slaven Belupo
Osijek: SuperSport HNL, 23. kolo, HNK Vukovar 1991 - NK Slaven Belupo | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Čabraja je priznao da na kraju može biti zadovoljan bodom, a njegova momčad je bez poraza u posljednja tri kola HNL-a. 

- Zabili smo i taj drugi gol iz jedanaesterca, imao je Kulušić još šansu. Na kraju je sad i lopta šetala praktički po prečki. Nismo zabili, ali opet na kraju nakon što gubite 2:0 i vratite se u utakmicu te odigrate 2:2, možete biti zadovoljni - zaključio je. 

Osijek: SuperSport HNL, 23. kolo, HNK Vukovar 1991 - NK Slaven Belupo
Osijek: SuperSport HNL, 23. kolo, HNK Vukovar 1991 - NK Slaven Belupo | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Vukovarci su pretposljednja momčad hrvatskog prvenstva sa 20 bodova, a u idućem kolu idu na noge posljednjem Osijeku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Uskok traži godinu zatvora za Jeličića, on kazao dvije rečenice
SAD JE OPTUŽENIK

Uskok traži godinu zatvora za Jeličića, on kazao dvije rečenice

Joško Jeličić pod optužbom! Uskok traži godinu dana zatvora zbog lažnog iskaza u aferi Dinamo 2. Priznao je laganje u istrazi o izvlačenju 25 milijuna eura
Evo tko će zamijeniti Joška Jeličića u emisiji MAXSporta
DOZNAJEMO

Evo tko će zamijeniti Joška Jeličića u emisiji MAXSporta

Kako doznajemo, Zoran Zekić trebao bi uskočiti umjesto Joška Jeličića u emisiji Studio HNL. Od kolovoza prošle godine je bez trenerskog angažmana, a već neko vrijeme radi kao stručni komentator u emisiji Vikend Vatrenih
Prepoznajete li ovu damu? Kći je slavnog trenera, fotkama zna provocirati, posjetila i Hrvatsku
FOTO: MARIA GUARDIOLA

Prepoznajete li ovu damu? Kći je slavnog trenera, fotkama zna provocirati, posjetila i Hrvatsku

Maria Guardiola, kći Pepa Guardiole, osvaja društvene mreže i glamurozni svijet mode. Hrvatska obala njezina je ljetna oaza dok se nosi s obiteljskim dramama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026