Silvijo Čabraja: Onakav gol ne primate ni u mlađim pionirima

Vukovar i Slaven Belupo odigrali su 2-2 u prvoj utakmici 23. kola HNL-a, a trener domaćina Silvijo Čabraja bio je kritički nastrojen nakon utakmice.

- Jako loše smo otvorili utakmicu. Stajali smo daleko od Slavenovih igrača. Premalo smo se kretali, nismo praktički osvojili nijednu drugu loptu. To je bio najveći problem, a da ne govorim o ovom drugom golu. Ne znam primaju li se takvi golovi u mlađim pionirima - rekao je pa opisao drugo poluvrijeme:

- Drugo poluvrijeme smo puno kvalitetnije izašli bez obzira što smo se već u prvom vratili na 2:1, ali mislim da smo drugo poluvrijeme bili kvalitetniji. Mogu reći da smo više htjeli tu pobjedu nego Slaven. Nažalost nismo uspjeli.

Osijek: SuperSport HNL, 23. kolo, HNK Vukovar 1991 - NK Slaven Belupo | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Čabraja je priznao da na kraju može biti zadovoljan bodom, a njegova momčad je bez poraza u posljednja tri kola HNL-a.

- Zabili smo i taj drugi gol iz jedanaesterca, imao je Kulušić još šansu. Na kraju je sad i lopta šetala praktički po prečki. Nismo zabili, ali opet na kraju nakon što gubite 2:0 i vratite se u utakmicu te odigrate 2:2, možete biti zadovoljni - zaključio je.

Vukovarci su pretposljednja momčad hrvatskog prvenstva sa 20 bodova, a u idućem kolu idu na noge posljednjem Osijeku.