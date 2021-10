Situacija je bila jasna - želio sam mu dati ruku, a on to nije htio. Reakcija mu nije bila dobra, nisam ni ja bio smiren nego previše emocionalan, ali obojica smo takvi. Kad ga vidim sljedeću utakmicu, zasigurno ćemo se rukovati, objasnio je sporni događaj nakon utakmice trener Liverpoola.

Zaputio se Jurgen Klopp nakon pobjede na gostovanju kod Atletico Madrida (3-2) u Ligi prvaka prema treneru Atletico Madrida Diegu Simeoneu koji se nije mogao pomiriti s porazom i raspletom situacije na Wandi Metropolitano.

Bila je to naelektrizirana utakmica, Madriđani su nakon dva gola zaostatka preko Antoinea Griezmanna izjednačili rezultat, a onda je Francuz napravio veliku glupost i kopačkom u glavu pogodio Roberta Firmina. Da, bilo je to slučajno, ali takvi se startovi kažnjavaju crvenim kartonom jer je to bilo iznimno neoprezno.

'Poludio' je tad trener Atletica, znao je što Liverpool može s igračem više, a na kraju je zabio i Mohamed Salah za pobjedu 'redsa'. Nije to dobro primio Simeone, svađao se sa sucima nakon svega, a nije mogao kontrolirati svoj temperament ni na kraju susreta. Krenuo je njemački stručnjak prema klupi Madriđana, ali...

- Sretan sam s pobjedom i igrom, teško je igrati protiv ovakve momčadi. Ne razumijem zašto (Simeone) tako igra, a ima toliko kvalitetnih igrača. Mogli bi igrati napadački nogomet - rekao je Klopp prošle sezone, a to mu trener Atletica sigurno nije zaboravio.

Možda je zato Simeone odlučio odjuriti u svlačionicu, dok je Klopp u nevjerici gledao. Zaiskrilo je par puta između trenera spomenutih momčadi, ali to ne znači da si ne mogu pružiti 'ruku pomirenja' i čestitati nakon utakmice. A nije ovo prvi put da Simeone bježi u svlačionicu nakon poraza.