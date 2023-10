Šimić o krizi u Dinamu: Samo lupajte po meni! Kriv sam za Prištinu, Split, Prag i Atenu

Dinamo je u drugom kolu Konferencijske lige izgubio 2-0 od Ballkanija, a taj je poraz došao nakon što je Hajduk pobijedio 'modre' u najvećem hrvatskom derbiju u HNL-u.

Zagrebački klub zaostaje šest bodova u prvenstvu za vodećom Rijekom, a navijači očekuju više od Dinama. Situaciju u klubu i loše rezultate komentirao je za Jutarnji Dario Šimić (47), član Dinamove uprave...

- Vidim da se lupa po meni, ali lupajte i dalje, slobodno, ako je sve to za dobrobit Dinama. Ja sam najeksponiraniji, najlakše je udariti po meni, i to prihvaćam. Nemam doista problema preuzeti odgovornost, kao što nemam problema niti primati udarce, sve dok ono nose neko bolje plavo sutra. Ja sam kriv i za Prištinu, i za Split, i za Prag, i za Atenu - kazao je Šimić.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Obrazložio je politiku Dinama tijekom ljetnog prijelaznog roka. Ističe kako je veliki posao što su zadržali ključne igrače poput Livakovića, Ivanušeca i Šutala tijekom kvalifikacija za Ligu prvaka i Europsku ligu.

- Uprava se, s obzirom na to da nije imala IO, ponašala odgovorno prema novcu. Uspjeli smo zadržati momčad na okupu do kraja kvalifikacija, što je bilo najjače pojačanje. Kako se nije uspio proći AEK, tada smo morali ući u prodaje zbog egzistencije. Ne može se tek tako nadomjestiti 14-15 otišlih igrača. Ujedno smo izgubili drugu momčad, što je udarac za razvojne procese, a pritom smo došli do situacije kako bismo trebali uzeti kredit od Svjetske banke da dovedemo igrača iz HNL-a koji bi odmah odgovorio zahtjevima - Šimić je zaključio.