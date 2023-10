Šimić otkrio zašto je otišao iz Dinama: Najteže mi je pao odlazak Igora Bišćana...

Sedam mjeseci potrajao je mandat Darija Šimića na poziciji člana uprave u Dinamu. Podnio je ostavku u utorak na sjednici Izvršnog odbora.

- Nema gorčine, odluku sam donio iz srca, razmišljao sam o njoj već neko vrijeme. Kako sam ušao u Dinamo iz srca, tako sam sada i izašao - rekao je Šimić u razgovoru za Večernji list.

Bio je zadužen za sportski sektor, no nije imao veliku moć. Od početka svog mandata imao je puno oponenata u klubu, već od prvih gostovanja nije na utakmicu (u Puli) putovao s ostatkom uprave, već je morao večerati sam. I nikada, za razliku od Vlatke Peras, nije imao većinu na svojoj strani. To je i jedan od razloga odlaska.

- Da, osjetio sam da nemam stopostotnu podršku svih ljudi u klubu, vjerojatno je to presudilo. Ali kažem, ja sam ponosan, jer u ovih nekoliko mjeseci donio sam klubu dobre stvari. Nisam ušao u klub zbog novca, već zbog srca, tako sam i radio ovih proteklih mjeseci.

Šimić je bio jedan od onih koji se zalagao za dolazak svog prijatelja Igora Bišćana, no on je izdržao još kraće. Dobio je otkaz u kolovozu, a to mu je bila najteža odluka.

- Najteže mi je pao rastanak s Igorom Bišćanom. Napravio je veliku stvar za klub, osvojio je naslov prvaka prošle sezone. Nažalost, teško su mu padale te utakmice, ti porazi, jer on je najveći dinamovac među svima nama. I zato smo donijeli odluku o njegovoj smjeni.

Što bi promijenio?

- Naravno da je bilo i pogrešaka, to je normalno. No, odrađen je dobar posao, pregovarali smo oko 147 odlazaka i dolazaka, preuzeli odgovornost tko od igrača je, a tko nije za Dinamo, te tako smanjili fond igrača odnosno smanjili budžet za plaće. Napravili smo i dosta skautinga, lista koje se mogu koristiti u idućim prijelaznim rokovima. Bilo je i peha u nekim stvarima, u nekim utakmicama. Šteta, jer da smo prošli AEK ili Spartu, stvari bi izgledale bolje - kazao je Šimić za Večernji list.