Predsjednik Dinama: Ne bismo niti došli da nemamo kvorum

Članovi Dinamove skupštine stigli su na dugoočekivanu skupštinu koja bi trebala odrediti daljnju budućnost kluba. Dinamo je posljednjih nekoliko mjeseci bez izvršnog i nadzornog odbora, što uvelike otežava rad kluba, ali oni bi se trebali imenovati na današnjoj skupštini. Postignut je kvorum, 43 člana su se pojavila pa su se samim time i stekli uvjeti za nastavak.

Član Dinamove uprave Dario Šimić nada se da će se postići kvorum.

- Ova skupština je jako važna, očekujem da bude kvorum, očekujem da se izabere izvršni i nadzorni odbor, bilo bi nam lakše da imamo izvršni i nadzorni odbor - rekao je Šimić uoči početka.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Koliki su banke uteg, oni su navodno rekli da ako ne znaju s kim razgovaraju, teško da će financirati išta?

- Ne znam što je to, to su naglabanja, nisam siguran je li to istina.

Što se tiče povjerenika bad blue boysa, jesu li oni odmah članovi skupštine ili taj kvorum treba verificirati?

- Nisam pravnik pa ne znam kako to tumače, treba li se odmah verificirati ili poslije, to će znati ljudi koji se bave time.

Ako ne dođe do kvoruma, postoji li mogućnost za statutarnu paralizu kluba?

- Nadam se da neće doći do toga i da će se to riješiti - rekao je Šimić i otišao.

Predsjednik Dinama Mirko Barišić je u prolazu rekao kako su očekivanja velika. Bio je optimističan.

- Da nemamo kvorum, ne bismo ni dolazili - rekao je on kratko.