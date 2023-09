Šimić: Tako sam ponosan. Moj otac je osvojio Ligu prvaka, a ja sada pobijedio u tom natjecanju

Znali smo kakav se potencijal krije u njemu, a sada je zasjao na najvećoj nogometnoj pozornici. Hrvatski nogometaš Roko Šimić (20) odigrao je fantastičnu utakmicu u Ligi prvaka. Zabio je gol i asistirao u pobjedi Salzburga protiv Benfice (2-0) u prvom kolu grupne faze. Nije bilo ni upitno, takva partija donijela mu je nagradu za igrača utakmice.

Pokretanje videa ... Video: Mato Galić/24sata

Mladi hrvatski reprezentativac u sezonu je ušao kao prvi napadač Salzburga i opravdao povjerenje trenera. Bio mu je to treći gol u osmom nastupu ove sezone, ali definitivno i najposebniji. Polako korača putevima svog oca Darija koji je dvaput osvajao Ligu prvaka s Milanom.

Večer iz snova

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

- Tako sam ponosan, prvenstveno zbog svoje momčadi, a onda zbog pobjede i gola koji sam postigao. Prije 16 godina je moj otac osvojio Ligu prvaka, a sad sam ja pobijedio u jednoj utakmici tog natjecanja. Ovo je vrlo poseban osjećaj - rekao je Roko Šimić.

Salzburg je ovog ljeta ostao bez ponajboljih igrača pa su priliku dobila nova imena, među njima i hrvatski nogometaš. Nitko nije znao koliko ova momčad može, bili su autsajderi i protiv Benfice, no pokazali su kakav potencijal imaju.

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

- Bilo je savršeno. Svi igrači, od onih koji su počeli utakmicu do onih na klupi dali su sve za pobjedu u teškoj utakmici protiv velike Benfice. A to što sam ja proglašen igračem utakmice i što sam postigao gol, to je nevjerojatno.

Velika tri boda u prvom kolu veliki su zalog za nastavak natjecanja. Salzburg će imati veliku priliku boriti se za osminu finala, a itekako će imati što reći protiv Real Sociedada i Intera.

- Idemo utakmicu po utakmicu, znamo da nismo favoriti, a to je možda i dobro za nas. Dokazali smo da smo dobri. Borimo se do kraja, a to smo sad ponovno dokazali pobjedom i preuzimanjem vrha ljestvice.