VIDEO Briljantna večer Roka Šimića u Ligi prvaka: Pogledajte kako je nokautirao Benficu...

Bruno Petković, Andrej Kramarić, Petar Musa i Matija Frigan bili su napadačke opcije Zlatka Dalića u rujanskom ciklusu kvalifikacija za Euro, a tko zna, možda im se već na sljedećem okupljanju priključi novo ime.

Roko Šimić je u Red Bull Salzburg došao prije dvije godine kao igrač za budućnost. Prvo se kalio u drugoj momčadi pa skupljao minutažu u Zürichu gdje nije pokazao puni potencijal. Zabio je pet golova u 17 nastupa. No, novu sezonu dočekao je kao nikad motiviraniji i konačno dobio ozbiljniju šansu u prvoj momčadi Salzburga. U ovu sezonu ušao je kao prva napadačka opcija pa u Ligi prvaka svima dočarao o kakvom potencijalu je riječ.

Salzburg je u prvom kolu grupne faze Lige prvaka pobijedio Benficu (2-0) u Lisabonu, a igrač utakmice bio je sjajni Roko. Konate je promašio penal u trećoj minuti, ali novog je zaradio već u 15. Ovaj put je loptu u ruke uzeo hrvatski napadač i mirno realizirao za 1-0.

Šimićeva večer za pamćenje

Cijelu utakmicu vodio je bitku sa stoperima Benfice, stvarao im velike probleme sa svojom energijom i neumornom trkom pa u 51. minuti opet zapaprio. Igrači austrijskog prvaka ukrali su loptu i jurnuli u kontru, lopta je došla do Šimića koji je sjajno zarolao suparnika, sjurio se prema golu pa pred gotov čin doveo Gloukha koji je zabio u praznu mrežu.

Bila je to večer iz snova za bivšeg napadača Lokomotive. Bio je najbolji igrač utakmice prema SofaScoreu s ocjenom 8.3. Imao je 24 dodira, ali bio je itekako učinkovit s golom iz dva udarca te asistencijom. Osvojio je pet duela. Bio mu je to treći gol ove sezone u osam nastupa, dva gola zabio je u austrijskom prvenstvu. Igrao je do 71. minute kada ga je zamijenio srpski nogometaš Petar Ratkov, a tada je u igru ušao i Luka Sučić.

Salzburg ga je prije dvije godine platio četiri milijuna eura, dvije godine čekao je svoju šansu u prvoj momčadi i konačno zabljesnuo. Ne plaćaju Austrijanci toliko novac za bilo koga. Bili su svjesni kakvog talenta su dobili, a ako će ga itko znati izbrusiti, to su oni. Ne zaboravimo kako je u istom dresu trpao i Erling Haaland...

Šimić je pokazao da s 20 godina može biti nositelj ovog Salzburga, a izborniku Zlatku Daliću donio nove slatke brige.