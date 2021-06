Hrvatska je u nedjelju izgubila od Engleske 1-0 na otvaranju Eura, a još gore od samog rezultata bila je potpuno bezidejna igra.

Usprkos porazu, razloga za brigu još nema jer 'vatreni' vrlo lako mogu osigurati prolaz dalje dobrim utakmicama protiv Češke i Škotske, no izgledno je da bi za dobar rezultat ipak trebalo nešto promijeniti.

Koje bi Hrvatska preinake trebala uvesti i što je pošlo po krivu protiv Engleske za 24sata u našem studiju komentiraju gosti Joe Šimunić i Oliver Zelenika.

- Nikad nije lijepo izgubiti, ali ako treba, možda bolje da je na početku - rekao je Zelenika.

- To što su Englezi promijenili svoj sustav igre pokazuje veliko poštovanje prema nama. Mi smo njima nezgodan protivnik i to se pokazalo. Mislim da su oni puno više respekta pokazali prema nama nego mi prema njima. Nisu oni imali neke pretjerane šanse, ali mi smo bili bezopasni. Kad ne zabiješ gol, nećeš ni dobiti utakmicu - rekao je Šimunić.

Gvardiolu treba čestitati!

Joško Gvardiol je s 19 godina debitirao na Wembleyju.

- Iz osobnog iskustva mogu reći da sam bio impresioniran u takvoj situaciji, a on je to možda i najmanje pokazao to. Odigrao je profesionalno, treba mu čestitati - reka je Zelenika.

- Mislim da je Joško odigrao jako dobru utakmicu, nije pokazao strah. Bio je agresivan, jako jako dobre stvari je napravio. U toj situaciji s Fodenom možda je malo bilo neiskustva, no iskustvo koje je zaradio jučer i što će dobiti budućnost napravit će ga još boljim igračem. Recimo, ti znaš da je igrač lijeva noga s odličnim šutom, zatvoriš mu malo bolje tu jednu stranu, to su sitnice... Na kraju krajeva igrao je jako kvalitetnu utakmicu - rekao je Šimunić.

- Mlađem igraču pomažeš da digne malo samopouzdanje ako se prestraše i nismo svi isti s psihološke strane. Nekoga bude strah, nekome ništa ne znači, a kao stariji igrač u tim situacijama pohvališ tog mladog igrača. Svih 11 igrača ima isti cilj - priča Šimunić, a Zelenika se dotakao prvenstva u Brazilu na prepunom stadionu:

- Zaglušujuća atmosfera, ali ostalo mi je u sjećanju što sam i tamo pronašao kockice na stadionu. Poseban osjećaj na takvom gostujućem stadionu kad zabiješ prvi gol.

Nismo bili opasni

- Možda da je Ćaleta-Car to prekinuo drugi igrači bi se stigli vratiti i spriječiti taj gol. Ali da se greške ne događaju, u nogometu nikad ne bi bilo golova - rekao je Šimunić pa prokomentirao nedostatak šansi:

- Od prve minute nismo bili opasni i kad god smo bili u situaciji gdje im možemo napraviti problem, bilo je pet-šest Engleza i jedan ili dvojica naših u šesnaestercu. Tako je jako teško zabiti gol, to je onda stvar slučajnosti. Trebamo puno brže igrati i biti konkretniji. Nismo mi izgubili od loše momčadi, već odlične i mlade engleske momčadi. Treba što prije to zaboraviti i gledati kako uzeti tri boda protiv Češke.

- Teško je sad davati nekakav sud, vjerujemo da ova momčad može puno bolje i nema smisla komentirati nakon jedne utakmice - rekao je Zelenika.

- Mislim da je Zlatko Dalić nevjerojatno velik uspjeh napravio za Hrvatsku prije par godina, mi smo izgubili 4-5 igrača koji više ne igraju i sad nije ni to lako. Nemamo mi sad toliko veliki izbor da petorica nestanu i da odmah imamo novih pet. Kroz Ligu nacija je Dalić eksperimentirao i pokušavao vidjeti tko može, a tko ne i došao do najboljeg kadra kojeg možemo imati. Na kraju krajeva, uvijek je kod nas to tako da čim nema rezultata, traži se krivac. Dalić je pokušao sve, na kraju je i Petkovića uveo koji po meni kad je spreman, može puno, isto tako i Budimir. Dalić sve vidi jer je svaki dan s njima - objašnjava Šimunić pa nadodaje:

- Mislim da nam je puno falio Lovren što se baš i ne spominje, on nam je jako bitan i za obranu i za atmosferu. Najbolji lijek poslije ove utakmice su tri boda protiv Češke.

- 1-0 u 90. minuti protiv Češke, ma svejedno je - rekao je Zelenika koji mu je idealan rezultat.

