Šimunović objasnio navijačima: Ja sam Hrvat, a ne Bosanac...

Gomila je primjera u nogometnom svijetu da igrač promijeni državljanstvo i zaigra za neku drugu po papirima dostupnu mu reprezentaciju. Ali nema ih puno koji su promijenili, pa se - vratili!

Jozo Šimunović izazvao je takvu konfuziju. Celticov je branič, naime, igrao za mlađe reprezentacije Hrvatske, da bi odjednom u srpnju 2017. odlučio kako će lakše na veliku scenu stupiti preko A vrste BiH, odakle mu je obitelj.

- Hrvatska je moja domovina, a BiH djedovina - objašnjavao je tih dana, pa otvorio dušu:

- Odlučio sam igrati za Bosnu i Hercegovinu! Nema se tu što mnogo više pričati, to je moja odluka i to je gotovo, to je tako. Nazvao me izbornik BiH Mehmed Baždarević. Nakon tog prvog poziva razgovarali smo još nekoliko puta. Nakon tih razgovora definitivno sam donio odluku da želim igrati za Bosnu i Hercegovinu. Rođeni sam Zagrepčanin, ali su mi roditelji iz Jajca te imam uvjete za igranje za BIH - rekao je Jozo i nastavio:

- Hrvatska? Kad su god bila reprezentativna okupljanja, ja sam se osjećao loše, jako loše. Igrao sam dobro, osvajao trofeje, hvalili su me svi, trener, suigrači, mediji, navijači... Uglavnom svi igrači Celtica su odlazili na reprezentativna okupljanja, a ja sam ostajao trenirati u klubu. Stalno sam mislio 'Valjda sljedeći put neću ostati'. Ali uvijek sam ostajao, bez obzira na sve što sam pružao. U klubu su me stalno pitali zašto me nitko ne zove u hrvatsku reprezentaciju, nikome nije bilo jasno.

- Čekao sam poziv dvije godine, ali nije došao. A davno sam ga zaslužio. Na kraju sam sjeo s obitelji i donio odluku. Dugo smo razgovarali, nisam to odlučio naglo. Znate što mi je bilo najviše žao? Kad sam bio dugo ozlijeđen, nitko me iz HNS-a nije nazvao, nitko me nije pitao za zdravlje. Pa ipak sam odigrao skoro 50 utakmica za mlade selekcije Hrvatske, bio sam kapetan. Nisam trebao dobiti reprezentativni poziv, ali da me barem netko nazvao i pitao kako se osjećam, kako ozljeda, pružio mi neku podršku. Zar to nije neljudski? Pa valjda je stvar ljudskosti da nekoga tko je bolestan ili ozlijeđen nazoveš, pitaš kako je. To nema veze s nogometom, ali s ljudskošću ima.

- A kad sam se na kraju vratio nakon ozljede, onda nisam bio pozvan niti u U-21 reprezentaciju, kad smo igrali odlučujuću utakmicu za nastup na Europskom prvenstvu. Kako sam trebao odlučiti nakon svega? Izbornik BIH Baždarević je zvao, bio korektan, pitao me o svemu, potpuno drukčija priča.

Međutim, Baždarević nije dugo ostao izbornik, poziv u A vrstu zmajeva također je izostajao, da bi u ožujku ove godine Jozo izazvao šok odbivši poziv Roberta Prosinečkog!

- Ipak mi je u srcu Hrvatska - posredno je poručio, bez nekog velikog objašnjavanja promjene mišljenja.

Reagirao je tada, proljetos, i Zlatko Dalić.

- Sad razmišljam o igračima koji su iznijeli kvalifikacije, ali Jozo igra u Celticu, dobar je i u budućnosti zašto ne.

U BiH i u Hrvatskoj nije izazvao simpatije, a zbunio je nogometni puk u Škotskoj. Pa još kad je Celtic objavio fotografiju njega i Filipa Benkovića uz hrvatsku zastavu...

Hey guys, saw the comments and conversations, just want to let you know i am Croatian and not bosnian — Jozo Šimunović (@SimunovicJozo) 3. rujna 2018.

Navijači su počeli postavljati pitanja zar on nije Bosanac, pa je sam Šimunović retvitao:

- Hej, društvo, vidio sam komentare i vaše rasprave pa vam želim reći da sam ja Hrvat, ne Bosanac.

Uslijedile su, dakako, šale navijača:

- Čovječe, upravo ste izazvali međunarodni incident, bravo, Celtic!

Prema Fifinim propisima, igrač smije nogometno državljanstvo mijenjati samo jednom.

No, Šimunović još nije zaigrao ni za jednu A reprezentaciju...

