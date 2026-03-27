NIKOLA VASILJ

Sin bivšeg 'vatrenog' obranio penal i postao junak slavlja BiH

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 8 min
Foto: Hannah McKay

Nikola Vasilj u petoj seriji obranio je udarac Williamsu, a onda je pobjednički gol zabio Kerim Alajbegović. Bosnu i Hercegovinu sada čeka susret sa Italijom u Zenici

Nogometaši Bosne i Hercegovine izborili su plasman u finale play-offa za odlazak na Svjetsko prvenstvo nakon pobjede nad Welsom. Rezultat nakon 90 minuta igre bio je 1-1 pa su pobjednika odlučivali penali. Velšani su poveli u 51. minuti golom Daniela Jamesa, a Edin Džeko izjednačio je u 86. minuti. U lutriji penala bila je bolja Bih koju sada čeka susret protiv Italije. Utakmica je na rasporedu 31. ožujka u Zenici.

Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Susret u Cardiffu završio je 4-2, a sin bivšeg reprezentativca 'vatrenih' Vladimira Vasilja našao se u središtu pažnje domaćih medija. Naime, Nikola Vasilj u petoj seriji obranio je udarac Necu Williamsu, a onda je pobjednički gol zabio Kerim Alajbegović. 

Foto: Peter Cziborra

Vasiljev otac također je bio golman te je bio dio generacije koja je na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj 1998. osvojila brončanu medalju. Vladimir Vasilj je tada imao 23 godine i bio je rezervni golman, međutim nije dobio priliku da nastupi na Mundijalu. Konkurenti za mjesto su mu bili Dražen Ladić i Marjan Mrmić. Tijekom karijere branio je za Široki Brijeg, Hrvatski dragovoljac, Zagreb, Dinamo, Varteks i Konyaspor, a od profesionalnog nogometa oprostio se 2009. Danas je trener golmana u U-21 reprezentaciji u stožeru izbornika Ivice Olića. 

Nikola je nastavio očevim stopama pa tako također igra na poziciji golmana. Trenutačno je golman u bundesligašu St. Pauliju za koji je ove sezone nastupio 29 put. Karijeru je započeo u Zrinjskom iz Mostara, a branio je za Igman i Branitelja i Nürnberg. Od 2019. do 2021. bio u ukrajinskoj Zoryji.

FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...
WINIFER FERNANDEZ

FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...

Nema tko nije pogledao njezine fotografije te 2016. Bila je na svim naslovnicama, mnogi su je prozvali najljepšom odbojkašicom na svijetu, a onda je odjednom nestala. Gdje je danas Winifer Fernandez?
Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Provokativna plivačica sprema senzacionalni povratak? Bila i na platformi za odrasle...
UMIROVILA SE S 20 GODINA

FOTO Provokativna plivačica sprema senzacionalni povratak? Bila i na platformi za odrasle...

Paragvajska olimpijka Luana Alonso naljutila je šefove iz paragvajskog saveza zato što je umjesto službenih uniformi po olimpijskom selu i Parizu nosila odjeću po svojoj volji. Nakon Igara se umirovila i sada okrenula drugoj karijeri

