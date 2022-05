Sin Dinamove legende među teniskim rekreativcima: Tata me gurao u napad, nikako na gol!

Igram tenis desetak godina. Bavio sam se nogometom, ali u zadnje dvije-tri godine sve manje, a sve više igram tenis.

Priča nam to Domagoj Vlak (25), sin Dinamove legende iz 1982. Marijana Vlaka, redoviti sudionik Stars Open Toura, najvećeg teniskog turnira rekreativaca u Hrvatskoj.

- Ovaj je turnir sjajna prilika i za one kojima je tenis čista rekreacija, da se okušaju i dobro zabave - objašnjava Vlak.

OK, kakvu je nogometnu karijeru napravio sin legendarnog dinamovca?

- Maksimir, Trnje, treća liga, posudbe...

Igrao ili branio?

- Igrao, napadača.

Znači sve kontra tate?

- Sve, haha!

Ovih je mjeseci puno proslava Dinamova naslova iz 1982., u kojem je Marijan Vlak bio jedan od najzaslužnijih.

- Nisam bio na proslavama, ali velik je to događaj za mog oca, puno mu znači. Ponosan na tatu? Uf, ne moram ni govoriti.

Koliko ste uopće gledali njegove utakmice?

- Ja sam premlad, brat je bio na nekim utakmicama dok je tata bio trener, a ja volim pogledati snimku onih 5-0 protiv Partizana, ta mi je najdraža. A volim pogledati i isječke nekih njegovih obrana iz ’82., pogotovo u pobjedi nad Crvenom zvezdom 3-0. Puno je pohvala dobio za tu utakmicu.

Jeste li ikad htjeli braniti, po uzoru na tatu?

- Jesam, ali on me od malih nogu odgovarao od toga pa sam završio kao napadač.

Zašto?!

- A jer je puno ozljeda...

Napadači se ne ozlijeđuju?!

- A da, ne znam, to je njeogva vizija...

Je li vam slavno tatino ime voše pomagalo ili odmaglo u građenju nogometne karijere?

- Više mi je odmagalo, svi su mislili da lobira u moje ime, gura me, a on je jedina osoba u svijetu nogometa koju poznajem da sigurno to ne bi radio.

Poznajete li dinamovce iz te slavne generacije, jeste li se družili obiteljski?

- Imam fotke s Cicom Kranjčarom dok sam bio dijete, dolazili su svi na naše rođendane, a u Dinamu sam individualno radio s Mlinkom. Kum? Ne, nitko od njih nije mi kum, krsni mi je profesor Hrvoje Braović.

A prijatelji iz igračkih dana?

- Šunjić, Iharoš, Petar Mamić...

Koliko je često reket u ruci?

- Tenis igram tri puta tjedno, igram ligu. I brat je u tenisu, nogomet je prestao igrati, prebacio se na futsal.

I, tko je bolji u tenisu?

- Uf, međusobni omjer je, rekao bih, 25-1 za njega, ali zadnji meč sam ja dobio! Kao što je Čilić rekao Đokoviću: 'Nitko me neće dobiti 26 puta u nizu', haha!

