Sin legendarnog 'vatrenog' igra s Kroosom i Marcelom i lovi 300 tisuća eura: 'Svi pitaju za tatu'

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 3 min
Sin legendarnog 'vatrenog' igra s Kroosom i Marcelom i lovi 300 tisuća eura: 'Svi pitaju za tatu'

Ne igram više veliki nogomet, sad sam skaut Šahtara, a u Njemačkoj nastupam i za momčad u kojoj su i nekadašnje Realove zvijezde. Igramo natjecanje s posebnim pravilima, kaže nam Aljoša Asanović

Na terenu Toni Kroos, Marcelo, Quaresma, Nani i Asanović, na tribinama 12.000 navijača, a još oko 1,4 milijuna gledatelja uz male ekrane… Ako se pitate o čemu je riječ, isto smo se pitali i mi. Riječ je o najbrže rastućem i trenutačno najpopularnijem sportu u Njemačkoj i zemljama njemačkog govornog područja, novoj verziji dvoranskog nogometa koji se igra u okviru Icon League - natjecanja koje su osmislili proslavljeni nogometaš Toni Kroos i njemački livestreamer Elias Nerlich.

