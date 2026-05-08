Sin legende Hajduka potpisao stipendijski ugovor s lokosima

Franko Pletikosa, sin bivšeg golmana hrvatske nogometne reprezentacije sada tehničkog direktora HNS-a i U-21 nogometne reprezentacije Stipe Pletikose potpisao je stipendijski ugovor s Lokomotivom, prenosi Slobodna Dalmacija.

16- godišnji Franko početkom siječnja prešao je iz Hajduka u zagrebačku momčad. Tamo je za kadete skupio devet nastupa. U splitskoj momčadi branio je za drugu momčad kadeta, a u istom klubu nastupao je njegov otac koji je za Hajduk skupio 208 nastupa.

Stipe Pletikosa je osvojio jedno prvenstvo Hrvatske (2001.) i dva Kupa (2000. i 2003.), te dvaput osvajao nagradu "Hajdučko srce" (2000. i 2002.). Za 'vatrene' je nastupio 114 puta te nastupio na tri svjetska i dva europska prvenstva.