Prije tjedan dana pomeo je konkurenciju na jakom međunarodnom kadetskom turniru u Zagrebu, a sada je isto učinio i u Subotici. Sin predsjednika Zorana Milanovića, Marko Milanović (16) potukao je konkurenciju u Srbiji i okitio se zlatnim odličjem!

Milanović je zlato osvojio u pojedinačnoj konkurenciji do 92 kilograma, a 192 cm visoki hrvač tako se nametnuo i izborniku Alenu Runcu za nastup na kadetskom Europskom prvenstvu koje će se održati u Bugarskoj sredinom lipnja.

Srebrnu medalju su osvojili Filip Mikulić (do 48 kg), Renato Osmanović (do 51 kg), a brončana odličja Matej Rebić (do 69 kg), Luka Ivančić (do 65 kg), Mihael Lukač (do 65 kg), Josip Benko (do 80 kg) i Antonio Radičević (do 92 kg).

Bio je to zaista plodan turnira hrvatskih predstavnika, koji su ukupno odnijeli osam medalja i zasluženo momčadsko prvo mjesto.

Huklek u Sofiji izborio OI

I dok su kadeti dominirali turnirom u u Subotici, isto je napravio i Ivan Huklek (24) u Sofiji postigavši pravi podvig. Osvojio je zlato u kategoriji do 84 kilograma i izborio plasman na Olimpijske igre u Tokiju!

Huklek je na svjetskim kvalifikacijama u Sofiji napravio strašan uspjeh samo dva tjedna nakon smrti sestre Marte i još jednom potvrdio da je izvanserijski hrvački talent. Pobijedio je u polufinalu Kristoffera Zakariasa Berga, Šveđanina koji je u kvalifikacijama za OI u Rio de Janeiru izbacio našeg Nenada Žugaja. Ivan je demolirao Šveđanina 4-1...

Finala na koncu nije ni bilo pošto se Gruzijac Zurabi Datunašvili, koji nastupa za Srbiju, ozlijedio.