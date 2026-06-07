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ROLAND GARROS

Siniakova i Townsend srušile Krunić i Danilinu u finalu parova

Piše HINA,
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Siniakova i Townsend srušile Krunić i Danilinu u finalu parova
Foto: IMAGO/Paul Zimmer/IMAGOSPORT

Katerina Siniakova i Taylor Townsend osvojile su ženski parovi na Roland Garrosu pobjedom nad Anom Danilinom i Aleksandrom Krunić 6-2, 7-5

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Katerina Siniakova (30) i Taylor Townsend (30) osvojile po prvi puta turnir parova na Roland Garrosu pobijedivši druge nositeljice Kazahstanku Anu Danilinu (30) i Srpkinju Aleksandru Krunić (33) 6-2, 7-5. 

2026 Roland Garros Womans Doubles Final Katerina Siniakova (CZE) /Taylor Townsend (USA) vs. Anna Danilina (KAZ)/Aleksand
Foto: IMAGO/Paul Zimmer/IMAGOSPORT

Čehinja Siniakova, veteranka s 11 Grand Slam naslova u ženskim parovima, sada je s Amerikankom Townsend osvojila tri velika turnira.

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