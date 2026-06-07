Katerina Siniakova i Taylor Townsend osvojile su ženski parovi na Roland Garrosu pobjedom nad Anom Danilinom i Aleksandrom Krunić 6-2, 7-5
ROLAND GARROS
Siniakova i Townsend srušile Krunić i Danilinu u finalu parova
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Katerina Siniakova (30) i Taylor Townsend (30) osvojile po prvi puta turnir parova na Roland Garrosu pobijedivši druge nositeljice Kazahstanku Anu Danilinu (30) i Srpkinju Aleksandru Krunić (33) 6-2, 7-5.
Čehinja Siniakova, veteranka s 11 Grand Slam naslova u ženskim parovima, sada je s Amerikankom Townsend osvojila tri velika turnira.
Katerina Siniakova and Taylor Townsend, women's doubles champions 🏆#RolandGarros pic.twitter.com/zcYstWnPHX— Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2026
Čehinja sada ima tri Roland Garrosa u parovima.
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