Sa samo 19 godina osvojila prvi Grand Slam i zaradila milijune!

Mira Andrejeva (19) osvojila je prvi Grand Slam naslov u karijeri nakon što je u finalu Roland Garrosa pobijedila Poljakinju Maju Chwalińsku 6-3, 6-2. Poljakinja je do finala stigla kroz kvalifikacije, ali nije uspjela zaustaviti sjajnu Ruskinju.

Andrejeva je tijekom cijelog turnira pokazala vrhunsku formu. Posljednjih pet mečeva, uključujući i finale, dobila je bez izgubljenog seta. Za osvajanje Roland Garrosa zaradila je 2,8 milijuna eura, dok je finalistici pripalo 1,4 milijuna eura.

Mlada Ruskinja dosad je od turnirskih nagrada zaradila 9,6 milijuna eura, a nakon pariškog trijumfa premašit će granicu od 10 milijuna. Na novoj WTA ljestvici zauzet će šesto mjesto, iako joj to neće biti najbolji plasman u karijeri jer je ranije držala petu poziciju.