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SJAJNA RUSKINJA

Sa samo 19 godina osvojila prvi Grand Slam i zaradila milijune!

Piše Bruno Lukas,
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Sa samo 19 godina osvojila prvi Grand Slam i zaradila milijune!
Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

Devetnaestogodišnja Ruskinja Mira Andrejeva osvojila je Roland Garros i zaradila dva milijuna i 800.000 eura, a ukupna zarada od nagrada u karijeri prešla je 10 milijuna eura

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Mira Andrejeva (19) osvojila je prvi Grand Slam naslov u karijeri nakon što je u finalu Roland Garrosa pobijedila Poljakinju Maju Chwalińsku 6-3, 6-2. Poljakinja je do finala stigla kroz kvalifikacije, ali nije uspjela zaustaviti sjajnu Ruskinju.

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Andrejeva je tijekom cijelog turnira pokazala vrhunsku formu. Posljednjih pet mečeva, uključujući i finale, dobila je bez izgubljenog seta. Za osvajanje Roland Garrosa zaradila je 2,8 milijuna eura, dok je finalistici pripalo 1,4 milijuna eura.

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Mlada Ruskinja dosad je od turnirskih nagrada zaradila 9,6 milijuna eura, a nakon pariškog trijumfa premašit će granicu od 10 milijuna. Na novoj WTA ljestvici zauzet će šesto mjesto, iako joj to neće biti najbolji plasman u karijeri jer je ranije držala petu poziciju.

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