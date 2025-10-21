Scene koje su prethodile utakmici svjedočile su o važnosti ovog događaja za Sinj. Sat vremena prije početka susreta dvorana je već bila krcata
Sinj prvi put ugostio Europu, Alkar tijesno izgubio od Bristola
Sinj je dočekao povijesnu, prvu domaću europsku utakmicu, no košarkaši Alkara nisu uspjeli do povijesne pobjede. U spektakularnoj atmosferi, pred do posljednjeg mjesta ispunjenom dvoranom, britanski Bristol Flyersi odnijeli su pobjedu 81-76, nanijevši Sinjanima i drugi poraz u debitantskom nastupu u Europskoj sjevernoj ligi (ENBL). Iako je rezultat na kraju bio negativan, večer će ostati upisana zlatnim slovima u klupsku povijest kao dan kada je cijeli grad disao za svoj klub na velikoj europskoj pozornici.
Scene koje su prethodile utakmici svjedočile su o važnosti ovog događaja za Sinj. Sat vremena prije početka susreta dvorana je već bila krcata, a cijeli grad podno Dinare bio je u prometnom kolapsu. Pjesma vjernih Maligana zagrmila je i prije prvog sučevog zvižduka, stvarajući atmosferu koje se ne bi postidjele ni najveće europske arene. Gledatelji su stajali na nogama, a energija s tribina nosila je domaće igrače od samog početka. Bio je to istinski spektakl i dokaz neraskidive veze između grada i njegovog košarkaškog ponosa.
Nažalost, Alkar se moćnim gostima morao suprotstaviti bez svog najboljeg igrača, Jonathana Cissea, što je od starta umanjilo izglede za povijesni podvig.
Unatoč izostanku ključnog igrača, momčad trenera Damira Milačića pokazala je borbenost i karakter. Gosti iz Bristola od početka su nametnuli prednost u fizičkoj snazi, gdje su njihovi američki igrači dominirali u skoku. Ipak, Sinjani su tehničkim znanjem i ogromnom energijom parirali favoriziranom protivniku.
Prva četvrtina završila je vodstvom gostiju 16-12, no Alkar se razigrao u drugoj dionici. Predvođeni sjajnim Deantonijem Gordonom i Mladenom Tomaševićem, domaći su držali priključak, a u samoj završnici poluvremena i preuzeli vodstvo. Polaganjem Gordona na odmor se otišlo s minimalnom, ali zasluženom prednošću Alkara od 34-33, što je dodatno zapalilo atmosferu u dvorani.
Nastavak je donio izjednačenu borbu, igralo se koš za košem, a prednost se konstantno mijenjala. Energični Fabijan Šiško bio je jedan od rijetkih koji se mogao nositi s fizikalijama gostiju, držeći Alkar u igri. Ipak, kako je utakmica odmicala, do izražaja je dolazila veća kvaliteta i širina klupe Bristol Flyersa.
Prijelomni trenutak dogodio se početkom posljednje četvrtine. Gosti su treću dionicu završili s vodstvom 56-51, a onda posljednju otvorili serijom 8-2 i pobjegli na dvoznamenkastu prednost. Rapsodiju je odigrao Zachary Anderson, koji je bio nezaustavljiv s vanjskih pozicija, pogodivši čak šest trica. Kada je Jonathan Brown svojom četvrtom tricom odveo Bristol na maksimalnih +15 (76-61) četiri minute prije kraja, priči je bio kraj. Alkar je do zvuka sirene uspio tek ublažiti poraz na konačnih 76:81, rezultat koji ne odaje dojam drame u završnici koje zapravo nije ni bilo.
Kod pobjednika je briljirao Zachary Anderson s 21 poenom i 6 skokova, dok je Jonathan Brown dodao 16 poena i 8 asistencija. U redovima Alkara najefikasniji je bio Deantoni Gordon s 18 poena i 8 skokova, Mladen Tomašević upisao je 16 koševa, 7 skokova i 5 asistencija, a Fabijan Šiško 15 poena.
Ovim porazom Alkar je nakon dva kola u ENBL-u na omjeru 0-2. Svoj europski put Sinjani su započeli tjedan dana ranije, 14. listopada, teškim porazom u Rumunjskoj od aktualnog prvaka natjecanja, CSO Voluntarija (92:72). I u tom susretu Alkar je pokazao zube protiv iznimno skupe momčadi čiji je budžet, prema nekim procjenama, dvostruko veći od budžeta hrvatskog prvaka Zadra. Ono što je posebno fasciniralo u Bukureštu bila je nevjerojatna podrška Maligana, koji su u velikom broju potegnuli avionima i automobilima kako bi svojim ljubimcima stvorili domaćinsku atmosferu.
Iako su dva uvodna poraza realnost, europska avantura za Alkar predstavlja neprocjenjivo iskustvo. Klub je pokazao da pripada ovom društvu.
