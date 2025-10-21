Sinj prvi put ugostio Europu, Alkar tijesno izgubio od Bristola

Sinj je dočekao povijesnu, prvu domaću europsku utakmicu, no košarkaši Alkara nisu uspjeli do povijesne pobjede. U spektakularnoj atmosferi, pred do posljednjeg mjesta ispunjenom dvoranom, britanski Bristol Flyersi odnijeli su pobjedu 81-76, nanijevši Sinjanima i drugi poraz u debitantskom nastupu u Europskoj sjevernoj ligi (ENBL). Iako je rezultat na kraju bio negativan, večer će ostati upisana zlatnim slovima u klupsku povijest kao dan kada je cijeli grad disao za svoj klub na velikoj europskoj pozornici.

Scene koje su prethodile utakmici svjedočile su o važnosti ovog događaja za Sinj. Sat vremena prije početka susreta dvorana je već bila krcata, a cijeli grad podno Dinare bio je u prometnom kolapsu. Pjesma vjernih Maligana zagrmila je i prije prvog sučevog zvižduka, stvarajući atmosferu koje se ne bi postidjele ni najveće europske arene. Gledatelji su stajali na nogama, a energija s tribina nosila je domaće igrače od samog početka. Bio je to istinski spektakl i dokaz neraskidive veze između grada i njegovog košarkaškog ponosa.

Nažalost, Alkar se moćnim gostima morao suprotstaviti bez svog najboljeg igrača, Jonathana Cissea, što je od starta umanjilo izglede za povijesni podvig.

Foto: Zvonimir Barisin

Unatoč izostanku ključnog igrača, momčad trenera Damira Milačića pokazala je borbenost i karakter. Gosti iz Bristola od početka su nametnuli prednost u fizičkoj snazi, gdje su njihovi američki igrači dominirali u skoku. Ipak, Sinjani su tehničkim znanjem i ogromnom energijom parirali favoriziranom protivniku.

Prva četvrtina završila je vodstvom gostiju 16-12, no Alkar se razigrao u drugoj dionici. Predvođeni sjajnim Deantonijem Gordonom i Mladenom Tomaševićem, domaći su držali priključak, a u samoj završnici poluvremena i preuzeli vodstvo. Polaganjem Gordona na odmor se otišlo s minimalnom, ali zasluženom prednošću Alkara od 34-33, što je dodatno zapalilo atmosferu u dvorani.

Nastavak je donio izjednačenu borbu, igralo se koš za košem, a prednost se konstantno mijenjala. Energični Fabijan Šiško bio je jedan od rijetkih koji se mogao nositi s fizikalijama gostiju, držeći Alkar u igri. Ipak, kako je utakmica odmicala, do izražaja je dolazila veća kvaliteta i širina klupe Bristol Flyersa.

Foto: Zvonimir Barisin

Prijelomni trenutak dogodio se početkom posljednje četvrtine. Gosti su treću dionicu završili s vodstvom 56-51, a onda posljednju otvorili serijom 8-2 i pobjegli na dvoznamenkastu prednost. Rapsodiju je odigrao Zachary Anderson, koji je bio nezaustavljiv s vanjskih pozicija, pogodivši čak šest trica. Kada je Jonathan Brown svojom četvrtom tricom odveo Bristol na maksimalnih +15 (76-61) četiri minute prije kraja, priči je bio kraj. Alkar je do zvuka sirene uspio tek ublažiti poraz na konačnih 76:81, rezultat koji ne odaje dojam drame u završnici koje zapravo nije ni bilo.

Kod pobjednika je briljirao Zachary Anderson s 21 poenom i 6 skokova, dok je Jonathan Brown dodao 16 poena i 8 asistencija. U redovima Alkara najefikasniji je bio Deantoni Gordon s 18 poena i 8 skokova, Mladen Tomašević upisao je 16 koševa, 7 skokova i 5 asistencija, a Fabijan Šiško 15 poena.

Ovim porazom Alkar je nakon dva kola u ENBL-u na omjeru 0-2. Svoj europski put Sinjani su započeli tjedan dana ranije, 14. listopada, teškim porazom u Rumunjskoj od aktualnog prvaka natjecanja, CSO Voluntarija (92:72). I u tom susretu Alkar je pokazao zube protiv iznimno skupe momčadi čiji je budžet, prema nekim procjenama, dvostruko veći od budžeta hrvatskog prvaka Zadra. Ono što je posebno fasciniralo u Bukureštu bila je nevjerojatna podrška Maligana, koji su u velikom broju potegnuli avionima i automobilima kako bi svojim ljubimcima stvorili domaćinsku atmosferu.

Iako su dva uvodna poraza realnost, europska avantura za Alkar predstavlja neprocjenjivo iskustvo. Klub je pokazao da pripada ovom društvu.