Sinjanke i Ukrajinci igraju najbolji veteranski rukomet...

Zrakom su letjele konfete, plesao se sirtaki, a omiškom dvoranom odjekivala su povici ''We are the champions''... Svečanim proglašenjem pobjednika te najboljih igračica i igrača u subotu navečer u Omišu završen je treći po redu ''Svjetski Ožujsko kup rukometnih veterana'', natjecanje koje mnogi drže i neslužbenim svjetskim prvenstvom za rukometaše u mirovini. No ovo ''u mirovini'' treba svakako uzeti s velikom dozom rezerve, jer neki od sudionika su još uvijek u tako dobroj formi da bi mogli aktivno igrati, a momci iz ukrajinskog Tornada uoči dolaska u Omiš odradili su i dvotjedne pripreme!? I s pravom su se svi osjećali šampionima.

Pogledajte video:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Prošle godine najavili smo dolazak po treći naslov, i evo ispunili smo obećanje. Sada nam ne preostaje ništa drugo nego doći i naredne godine, šteta je ne nastaviti tradiciju. Baš kao što kaže slogan turnira ''Game is not over'', igra za nas nije gotova – najavio je najbolji strijelac u muškoj kategoriji 42+ Olexandr Tybulevych, član pobjedničke momčadi ukrajinskog Tornada, koji su naslov osvojili uvjerljivom pobjedom u finalu nas Češkom momčadi HKKH HANA 11-6.

U kategoriji 50+ najbolji su bili talijanski predstavnici Roma Handball, koji su ostavili iza sebe predstavnike Mađarske MAFC Masters i portugalski LX50. U najmlađoj muškoj kategoriji 35+ slavila je DRAMAC Group iz Austrije, ispred domaćih predstavnika Kairos Trogir i Dugi rat, a uzeli su i sve tri nagrade u pojedinačnoj konkurenciji, najbolji igrač bio je Emir Šahinović, najbolji strijelac Edin Bajramović te najbolji vratar Selimir Šestović.

Jednako dominantne bile su Sinjanke u kategoriji 30+, treći put za redom vraćaju se kući s peharom pobjednika i zlatnim medaljama oko vrata, ali i sve tri individualne nagrade, najbolja igračica bila je Žana Majić, najefikasnija je kao i prošle godine bila Marija Hrgović - Tomić, dok je najbolja vratarka ove godine bila Ana Križanac.

Pogledajte video:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

I na koncu, u kategoriji 40+ za žene i ove smo godine gledali slovačko finale, u kojem su opet slavile cure iz Elite Nitre svladavši Evergreens 11-7.

- Prošle godine smo uzeli zlato a ja sam bila najbolja igračica, pa sam se morala vratiti i ove godine po istu nagrade – nasmijala se simpatična Katarina Papanekova i najavila kako će doći i sljedeće godine.

A kao glavni razlog vraćanja u Omiš svi ističu savršenu organizaciju. Stotine razdraganih, raspjevanih i rasplesanih rukometnih veteranki i veterana, koji su se dugo nakon proglašenja ostali družiti na terenu, pa i kasnije tijekom ''trećeg poluvremena'' u hotelu, najbolje svjedoče u prilog toj tvrdnji.

- Nastojali smo ispraviti sve pogreške iz prethodnih izdanja i vjerujem da smo uspjeli. Presretni smo što je sve prošlo bez problema, igrao se dobar veteranski rukomet, ali to je i onako svima u drugom planu, većina sudionika došla se u Omiš zabaviti i družiti, opustiti i vidjeti stare prijatelje – kazao je organizator turnira Mario Čaljkušić, koji planira u petom izdanju turnira premašiti brojku od 1.500 igračica i igrača, zbog čega bi se turnir odigravao u dva grada.

- Već sada imamo brojne potvrde sudjelovanja na turniru u sljedećoj godini, a ako se sve bude razvijalo u željenom smjeru, ako turnir bude rastao iz godine u godinu ovim tempom, vjerujem da ćemo vrlo brzo ući i u službeni kalendar EHF-a te jednoga dana, zašto ne, postati i službeno prvenstvo svijeta za rukometne veteranke i veterane – vjeruje Čaljkušić, koji je posebne nagrade i poklone uručio curama i momcima iz Dubaija i Hondurasa, koji su prošli pola svijeta da bi došli u Omiš i sudjelovali na ''Svjetski Ožujsko kupu rukometnih veterana''.

- Često putujemo po svijetu na veteranske turnire, ali nigdje nismo ovako lijepo dočekani i nigdje se nije igrao ovako kvalitetan rukomet. Hvala organizatorima što su nam dali priliku da budemo dio ovog rukometnog spektakla, i vidimo se dogodine – poručila je kapetanica ekipe Dubaija Lenka Minarsikova.

Turnir je od ove godine dobio i službenog promotora, proslavljenog hrvatskog reprezentativca Patrika Ćavara.

- Oduševljen sam organizacijom i atmosferom na turniru, a još više impresivnim brojkama sudionika. Znam da su organizatori pred sebe postavili ambiciozne ciljeve i zbog toga sam im obećao pomoći. Na teren više ne mogu zbog koljena i kukova, ali za sve ostalo sam im na raspolaganju, ovako kvalitetne i uspješne projekte treba podržavati – zaključio je Ćavar.

REZULTATI ''SVJETSKO OŽUJSKO KUP RUKOMETNIH VETERANA'' 2010.

ŽENE KATEGORIJA 30+

1. ŽVRK Sinj (Hrvatska)

2. VRK Petason Vranjic (Hrvatska)

3. BUD – HA 30 (Mađarska)

Najbolja igračica: Žana Majić (Sinj)

Najbolji strijelac: Marija Hrgović - Tomić (Sinj)

Najbolja golmanica: Ana Križanac (Sinj)

ŽENE KATEGORIJA 40+

1. ŠK Elite Nitra (Slovačka)

2. HC Evergreens (Slovačka)

3. HBH Morava (Češka)

Najbolja igračica: Katarina Papanikova (ŠK Elite Nitra)

Najbolji strijelac: Katarina Hanakoviceva (ŠK Elite Nitra)

Najbolji golman: Sonja Varentova (HC Evergreens)

MUŠKARCI KATEGORIJA 35+

1. HC Dramac Group (Austrija)

2. MVRK Kairos Trogir 35 (Hrvatska)

3. VRK Dugi rat (Hrvatska)

Najbolji igrač: Emir Šahinović (HC Dramac Group)

Najbolji strijelac: Edin Bajramović (HC Dramac Group)

Najbolji golman: Selmir Šestović (HC Dramac Group)

MUŠKARCI KATEGORIJA 42+

1. HC Tornado Brovary (Ukraina)

2. HKKH Hana (Češka)

3. PTKE Peac 42 (Mađarska)

Najbolji igrač: Valery Gerasimov (HC Tornado Brovary)

Najbolji strijelac: Olexandr Tybulevych (HC Tornado Brovary)

Najbolji golman: Ivan Slovak (HKKH Hana)

MUŠKARCI KATEGORIJA 50+

1. Roma Handball (Italija)

2. MAFC Masters (Mađarska)

3. LX50 Portugal (Portugal)

Najbolji igrač: Branko Milivojević (Roma Handball)

Najbolji strijelac: Zoltan Lipcik (PTKE Peac 50 Mađarska)

Najbolji golman: Zolt Sendrei (MAFC Masters)