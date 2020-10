Sinkovići izgubili prvi put nakon 2017.: Čudno je osvojiti srebro...

<p>Hrvatska zastava u rukama, osmijeh na licima, makar sakrivena maskama, i - srebro oko vrata. Da,<strong> Martin i Valent Sinković</strong> navikli su nas, a i sebe, da tako slave zlatne medalje, ali i prvo zajedničko europsko srebro u dvojcu koje su u nedjelju osvojili u poljskom Poznanju treba proslaviti. I jesu. I ono vrijedi emocija. Njima ne takvih baš svakidašnjih, ali...</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Braća Sinković na treningu</strong></p><p>- Malo nam je čudno jer smo osvojili srebro, ali generalno smo zadovoljni. Znamo koji smo dio loše odveslali i pokušat ćemo to popraviti za sljedeću godinu - kazao je Valent nakon što je bratu, i on njemu, stavio srebro oko vrata.</p><p>Braća su, bez skromnosti, na put automobilom prema Poznanju koji je potrajao više od deset sati prije nekoliko dana krenula po peto europsko zlato i četvrto u dvojcu “bez”, no uz stazu na kojoj je naš četverac 1958. godine u sastavu Plaščar, Čupin, Ivanković i Škarica osvojio broncu, svirala se rumunjska himna. I to čak tri puta zaredom! No, u muškom dvojcu Ciprian Tudosa i Marius-Vasile Cozmiuc iznenadili su sve, vjerojatno najviše sebe i za cijelu dužinu čamca ostavili Sinkoviće iza sebe koji su kroz cilj prošli s gotovo tri sekunde zaostatka (6:29.460) i izgubili prvi put na velikom natjecanju nakon tri godine. Te 2017. na SP-u na Floridi također su bili srebrni. Broncu su, pak, uzeli Talijani Giuseppe Vicino i Matteo Lodo, koji su u najavi trebali biti najveći konkurenti braći za prvo mjesto.</p><p><strong>POGLEDAJTE 'ZVIJEZDE VRIŠTE' S BRAĆOM SINKOVIĆ:</strong></p><p>- Drago nam je da smo odveslali barem ovo EP, stvarno je bila duga i psihički dosta teška godina s puno nepoznanica i upitnika iznad glave. Rumunji su ovaj put bili bolji i stvarno im skidamo kapu. Mislim da smo dobar temelj napravili za sljedeću godinu i da možemo još puno napredovati. Nadamo se da ćemo ići, nakon idućih natjecanja, na Olimpijske igre kao favoriti za zlato - poželio je Martin.</p><p>U nedjelju je još veslao i hrvatski četverac, koji su činili Marko Ukropina, Ivan Piton i braća Anton i Patrik Lončarić, te osvojio treće mjesto u B finalu i deveto ukupno na EP-u. Hrvatska posada stazu je svladala u vremenu 6:08.960, zaostavši manje od tri i pol sekunde za Švicarskom.</p>