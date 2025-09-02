Sinner i Anisimova posljednji ušli u četvrtfinale na US Openu

Najbolji tenisač svijeta Talijan Jannik Sinner i ovogodišnja wimbledonska finalistica Amerikanka Amanda Anisimova posljednji su četvrtfinalisti u pojedinačnoj konkurenciji na US Openu u New Yorku.

Sinner je prepustio svega tri gema (6-1, 6-1, 6-1) Kazahstancu Aleksanderu Bubliku, jedinom igraču, osim Carlosa Alcaraza, koji ga je u ovoj sezoni uspio pobijediti. Bilo je to u finalu turnira na travi u Halle. Talijanova 'osveta' je bila brza, meč je trajao samo 81 minutu.

- Dobro se znamo, imali smo žestokih bitaka. On je imao težak zadnji meč i kasno je završio. Danas je lošije servirao nego što to obično čini pa sam uspio doći do 'breaka' u svakom setu, što mi je donijelo dodatnu dozu samopouzdanja - rekao je Sinner nakon svog prvog večernjeg meča na stadionu Arthur Ashe ove godine.

- Večernji mečevi su drugačiji jer privlače malo više pozornosti i to se osjeti. Drugačiji je osjećaj i oko terena. Vrlo je glasno. Meni je ovo bio prvi večernji meč ove godine. Bilo je ugodno. Poseban je osjećaj i osjećam se vrlo povlašteno kad u večernjem terminu izlazim na najveći stadion na kojem igramo - izjavio je branitelj naslova koji će za mjesto u polufinalu igrati protiv 10. nositelja, sunarodnjaka Lorenza Musettija.

Foto: Mike Frey

- Lorenzo je jedan od najtalentiranijih tenisača. Veselim se tom meču. Iz perspektive Talijana, odlično je što ćemo imati jednog talijanskog tenisača u polufinalu - poručio je Sinner.

Amanda Anisimova je bila jednako nemilosrdna protiv Brazilke Beatriz Haddad Maije pobijedivši ju sa 6-0, 6-3 za 75 minuta.

- Odlično je vratiti se na ovaj teren nakon tako mnogo vremena. Volim igrati na velikim pozornicama. Jednostavno uživam u tome - izjavila je Anisimova koja se prvi put u karijeri probila do četvrtfinala na US Openu, gdje joj je prijašnji najbolji rezultat bilo 3. kolo do kojeg je stigla prije pet godina.

No kad je posljednji put bila na velikoj pozornici, nije se dobro provela. Poljakinja Iga Šwiatek ostavila ju je bez gema u wimbledonskom finalu na središnjem terenu All England Cluba. Nešto manje od dva mjeseca nakon dvoboja koji je završila u suzama, 24-godišnja Amerikanka je dobila priliku za uzvrat.

- Tko bi pomislio da ćemo se sresti ponovno tako brzo? Baš sam uzbuđena. Bit će to odličan meč... Nadam se da će ovaj put tako biti - poručila je Anisimova.

US Open, tenisači: osmina finala

Jannik Sinner (Ita/1) - Aleksander Bublik (Kaz/23) 6-1, 6-1, 6-1

Lorenzo Musetti (Ita/10) - Jaume Munar (Špa) 6-3, 6-0, 6-1

Felix Auger-Aliassime (Kan/25) - Andrej Rubljov (15) 7-5, 6-3, 6-4

Alex de Minaur (Aus/8) - Leandro Riedi (Švi) 6-3, 6-2, 6-1

US Open, tenisačice - osmina finala

Karolina Muchova (Češ/11) - Marta Kostjuk (Ukr/27) 6-3, 6-7 (0), 6-3

Naomi Osaka (Jap/23) - Coco Gauff (SAD/3) 6-3, 6-2

Amanda Anisimova (SAD/8) - Beatriz Haddad Maia (Bra/18) 6-0, 6-3

Iga Swiatek (Polj/2) - Jekaterina Aleksandrova (13) 6-3, 6-1