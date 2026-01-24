Sinner jedva preživio dramu u Australiji! 'Imao sam sreće'

Branitelj naslova Jannik Sinner bio je na rubu kolapsa, mučen grčevima i paklenom vrućinom, no uspio je preživjeti dramu trećeg kola Australian Opena. U nevjerojatnom meču na Rod Laver Areni, Talijan je svladao Amerikanca Eliota Spizzirrija 4-6, 6-3, 6-4, 6-4, a ključnu ulogu odigrala je pravovremena aktivacija pravila o ekstremnim vrućinama, koja ga je doslovno spasila.

Pokretanje videa... 02:16 Đoković u Australiji | Video: 24sata/REUTERS

Sve do sredine trećeg seta činilo se da svjedočimo jednom od najvećih iznenađenja turnira. Spizzirri, 85. igrač svijeta, ne samo da je prekinuo Sinnerov nevjerojatan niz od 27 uzastopno osvojenih setova, već ga je i doveo na rub fizičkog sloma. Pri temperaturi koja se približavala 40 Celzijevih stupnjeva, Sinnerovo tijelo počelo je otkazivati.

Vidno se mučio, jedva je hodao između poena, a grčevi su mu zahvatili prvo noge, a zatim i ruke. Vrhunac drame dogodio se pri rezultatu 1-2 u trećem setu, kada je Sinner na svom servisu izgledao potpuno nemoćno. Očajnički je pogledavao prema svom timu, a trener Darren Cahill savjetovao mu je da, ako treba, samo prešeta ostatak gema kako bi dočekao pauzu. Spizzirri je iskoristio priliku, napravio break za vodstvo 3-1 i činilo se da je senzacija na pomolu.

Foto: Hollie Adams

Upravo u tom trenutku, kada je Sinner bio na izmaku snage, dogodio se preokret. Indeks stresa uzrokovanog vrućinom koji mjeri temperaturu, vlažnost zraka, isijavanje topline i vjetar dosegnuo je razinu pet, najvišu na ljestvici. To je automatski aktiviralo pravilo o ekstremnim uvjetima.

Meč je prekinut na desetak minuta kako bi se zatvorio krov na Rod Laver Areni. Ta pauza bila je spas za iscrpljenog Talijana. Dobio je priliku da se ohladi, smiri i reorganizira u hladnijim, dvoranskim uvjetima. Koliko mu je to značilo pokazao je odmah po povratku na teren. Odmah je vratio 'break', osvojio treći set i preuzeo kontrolu nad mečom.

Foto: Hollie Adams

Spizzirri, koji je do tog trenutka igrao meč života, nije krio svoje mišljenje o apsurdnoj situaciji.

​- Malo sam se nasmiješio kad je pravilo stupilo na snagu. Bilo je to smiješno vrijeme za prekid, baš kad sam ga slomio i kad se počeo teturati. Ali to su pravila i s tim se mora živjeti - izjavio je Amerikanac.

I sam Sinner je nakon meča priznao koliko mu je pomogla viša sila.

​- Danas sam se fizički mučio. Imao sam sreće s pravilom o vrućini i zatvaranjem krova. Uzeo sam si vremena i kako je vrijeme prolazilo, osjećao sam se sve bolje i bolje.

U osmini finala čeka ga sunarodnjak Luciano Darderi, a ovaj meč poslužit će kao veliko upozorenje, ali i dokaz mentalne snage potrebne za osvajanje Grand Slama.