Sinner pomeo Đokovića i izborio finale Wimbledona s Alcarazom! Novaku ukazivali pomoć...

Prvi i drugi tenisač svijeta borit će se za najprestižniju titulu u teniskom svijetu. Nadao se Novak Đoković 25. Grand Slam naslovu, vjerovao je da može uzdrmati teniski vrh, ali mlada garda preuzela je primat u tenisu.

Baš kao i prije mjesec dana na Roland Garrosu, Jannik Sinner opet je ostavio srpskog tenisača bez šanse. Pomeo ga je sa 6-3, 6-3, 6-4 i plasirao se u finale Wimbledona gdje ga čeka branitelj naslova Carlos Alcaraz.

Bila je to jednosmjerna ulica od početka meča. Đoković je djelovao bez energije, ozljeda koju je zadobio protiv Cobollija očito je ostavila traga. Jako loše se kretao, pogrešno postavljao, griješio atipično za njega...

Foto: Toby Melville/REUTERS

Publika je bila protiv Sinnera, podržavali su Đokovića, ali ni to nije pomoglo srpskog tenisaču. Talijan je bio nemilosrdan, lakoćom je dobio prva dva seta pa u trećem naišao na otpor.

Prethodilo je tome medicinski time-out. Fizioterapeuti su masirali Đokovićev bolni bedreni mišić koje je ozlijedio protiv Cobollija. Kada se vratio na teren, djelovao je kao drugi igrač. Razmahao se reketom, podsjetio na najbolja izdanja i poveo 3-0.

Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS

Mnogi su pomislili da bi to mogla biti najava čudesnog preokreta, kakvih smo se već nagledali tijekom njegove veličanstvene karijere, no jednostavno, Sinner je večeras bio nesavladiv. Osvojio je pet gemova u nizu pa servirao za meč i zasluženo se plasirao u finale gdje ga čeka Alcaraz, što će biti repriza finala Roland Garrosa gdje je Španjolac prije mjesec dana senzacionalno preokrenuo 2-0 i osvojio turnir. Sinner će prvi put igrati finale u All England Clubu, a borit će se za četvrti Grand Slam naslov.

Novak je opet zapeo na pretposljednjoj stepenici. Biologija je učinila svoje, Talijan i Španjolac preuzimaju primat u tenisu, a njegovih 25 titula na Grand Slamu teško će ionako itko nadmašiti. Pamtit ćemo ga kao najboljeg tenisača u povijesti...