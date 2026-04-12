Sinner 'sredio' Alcaraza te mu uzeo status najboljeg na svijetu

Talijanski tenisač Jannik Sinner pobjednik je ATP turnira iz serije "masters 1000" u Monte Carlu, on je u finalu svladao branitelja naslova Španjolca Carlosa Alcaraza sa 7-6 (5), 6-3 te ga ovim trijumfom preskočio na prvom mjestu ljestvice najboljih igrača svijeta.

Bio je ovo 17. međusobni ogled Sinnera i Alcaraza i sedma pobjeda Talijana koji je tako stigao do svog osmog naslova na turnirima iz serije "masters 1000", ali prvog na zemljanoj podlozi.

U oba je seta Alcaraz prvi stizao do "breaka", no Sinner se uspijevao vraćati. Prvu je dionicu dobio u "tie-breaku", dok je u drugoj ključnu prednost ostvario oduzevši servis Španjolcu za vodstvo 5-3.

Foto: Manon Cruz/REUTERS

Za Sinnera je ovo četvrti uzastopni naslov na "masters 1000" turnirima, slavio je u Parizu krajem prošle godine te u Indian Wellsu i Miamiju prošlog mjeseca.

Sinneru je ovo 27. naslov u karijeri do kojega je stigao u 36. finalu, dok je Alcaraz ostao na 26 naslova iz 35 finala.