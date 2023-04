Sinner srušio Alcaraza za finale Miamija, Đoković je opet broj 1

Talijan Jannik Sinner (ATP-11.) igrat će u finalu turnira Masters 1000 u Miamiju protiv Rusa Danila Medvjedeva nakon što je sa 6-7 (4-7), 6-4, 6-2 pobijedio branitelja naslova Španjolca Carlosa Alcaraza poslije tri sata borbe.

- Počeli su me hvatati grčevi na početku trećeg seta, ali to nije razlog zašto sam izgubio meč - rekao je 19-godišnji Španjolac koji će nakon ovog poraza izgubiti prvo mjesto na ATP ljestvici od ponedjeljka u korist Srbina Novaka Đokovića.

- Ovo je sigurno jedna od najboljih pobjeda. Očito, bio je to vrlo težak meč. Mislim da smo obojica odigrali meč na vrlo, vrlo visokoj razini - rekao je 21-godišnji Sinner novinarima.

Medvjedev je za plasman u svoje peto finale ove godine svladao sunarodnjaka Karena Hačanova sa 7-6(5) 3-6 6-3.

- Stvarno sam sretan što sam prošao kroz vrlo težak meč - rekao je Medvjedev u svom intervjuu na terenu.

Foto: Geoff Burke

Sinneru kojem je ovo deseto finale u karijeri i drugo u Miamiju gdje je 2021. izgubio od Poljaka Huberta Horkacza. Do sada je osvojio sedam naslova, a sada će imati priliku upisati prvu pobjedu protiv Medvjedeva koji je slavio u njihovih prvih pet međusobnih okršaja.

Rus, pobjednik US Opena 2021., igrat će svoje 32. finale u karijeri, a do sada je skupio 18 turnirskih pobjeda. Zadnji put je igrao u finalu u Indian Wellsu, gdje je izgubio od Alcaraza. Prethodno je izborio finale u Rotterdamu, Dohi i Dubaiju. Do sada je sedam puta igrao u finalima turnira Masters serije i pobijedio na četiri.

Najčitaniji članci