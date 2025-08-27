Širi se teorija: Uefa zabranjuje utakmicu Dinama i Zvezde? Evo kolike su šanse za to u ždrijebu

Nakon ispadanja beogradske Crvene zvezde u kvalifikacijama za Ligu prvaka od ciparskog Pafosa, otvorila se mogućnost za prvi službeni susret s Dinamom nakon više od tri desetljeća. Oba kluba nastupit će u Europskoj ligi, što je u regiji potaknulo rasprave o tome bi li Uefa dopustila odigravanje utakmice koja se smatra visokorizičnom. Mogućnost prvog službenog susreta nakon 33 godine izazvala je brojne reakcije i pokrenula pitanje hoće li u Nyonu dopustiti da se ova utakmica odigra.

Novi format natjecanja i digitalni ždrijeb

Prema novom formatu Europske lige, koji je debitirao prošle sezone, 36 klubova čini jedinstvenu ligu, a svaki od njih odigrat će osam utakmica protiv osam različitih suparnika. Klubovi su podijeljeni u četiri jakosne skupine, a ždrijebom se određuju po dva protivnika iz svakog "pota", po jedan kod kuće i u gostima. Dinamo je u prvoj, a Zvezda u drugoj jakosnoj skupini, no to nema previše važnosti. Matematička vjerojatnost njihova susreta iznosi nemalih 25 posto.

Ono što ovu situaciju čini specifičnom jest nova procedura ždrijeba. Umjesto tradicionalnog izvlačenja kuglica, parove će odrediti softver. Zbog toga su se na društvenim mrežama pojavile teorije kako bi Uefa mogla softverski spriječiti odigravanje utakmica visokog rizika s političkim konotacijama.

Statistička platforma "Football Meets Data" otišla je korak dalje, procijenivši šanse za ovaj dvoboj na "vjerojatno nula posto". "Sumnjamo da će UEFA-in računalni sustav dopustiti da se ta utakmica odigra kada se tako lako može izbjeći", naveli su, podsjećajući da je krovna europska nogometna organizacija i ranije u pretkolima razdvajala klubove iz Hrvatske i Srbije.

Povijesni kontekst: Utakmica iz 1990.

Za razumijevanje sigurnosnih rizika potencijalnog ogleda Dinama i Zvezde, potrebno je vratiti se u prošlost. Najpoznatiji susret, onaj od 13. svibnja 1990., nije odigran zbog velikih navijačkih nereda. Taj je događaj, koji je američki CNN uvrstio među pet nogometnih utakmica koje su promijenile svijet, u javnosti ostao zapamćen kao jedan od događaja koji su prethodili raspadu Jugoslavije.

Tjedan dana nakon prvih višestranačkih izbora u Hrvatskoj, na Maksimir je stiglo oko tisuću navijača Crvene zvezde, predvođenih zločincem Željkom Ražnatovićem Arkanom. Nakon nacionalističkih povika, probili su ogradu na južnoj tribini i napali domaće navijače, dok milicija nije pravovremeno reagirala. U neredima koji su uslijedili, Bad Blue Boysi su srušili ogradu na sjeveru i ušli na teren kako bi se suprotstavili gostujućim navijačima i snagama reda.

U tim je neredima zabilježen i potez tadašnjeg kapetana Dinama, a današnjeg predsjednika uprave Zvonimira Bobana, koji je udario milicajca nakon što je vidio kako napada jednog navijača. Zbog tog je čina Boban dobio suspenziju i propustio Svjetsko prvenstvo, no za dio domaće javnosti njegov je potez postao simbol otpora.

ARHIVA - Zagreb: Grafit posve?en nikad odigranoj utakmici Dinama i Crvene zvezde 13. svibnja 1990. | Foto: Borna Filic/PIXSELL

Posljednji službeni susret 1991.

Dinamo i Zvezda odigrali su još jedan službeni dvoboj, 18. svibnja 1991. na Maksimiru. U toj je utakmici Zvezda, koja će kasnije postati prvak Europe, povela 2-0 golovima Darka Pančeva. Dinamo je preokrenuo rezultat golovima Davora Šukera, Josipa Gašpara i Gregora Židana za konačnih 3-2. Jedanaest dana nakon te utakmice, Crvena zvezda osvojila je naslov prvaka Europe, a 26 dana poslije Hrvatska je proglasila raskid svih državnopravnih veza s Jugoslavijom.

Danas, više od tri desetljeća kasnije, mogućnost novog susreta postavlja pitanja o sigurnosnoj organizaciji takvog događaja. S obzirom na povijesni kontekst, utakmica bi predstavljala velik izazov. Ostaje za vidjeti hoće li ždrijeb u petak od 13 sati spojiti dva kluba i hoće li Uefa, u tom slučaju, dopustiti odigravanje utakmice. Službeno, dvoboji hrvatskih i srpskih nogometnih timova, poput onih Kosova sa Srbijom i BiH, ruskih i ukrajinskih, španjolskih i gibraltarskih, armenskih i azerbajdđanskih, nisu zabranjeni.