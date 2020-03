Sirijka ima samo 11 godina, a bit će na Olimpijskim igrama!

Grčki gimnastičar Dimitrios Lundras bio je desetogodišnjak kada se natjecao na prvim modernim Igrama u njihovoj kolijevci Ateni, davne 1896. Najmlađi olimpijac ikad. Sirijska stolnotenisačica Hend Zaza ima 11 godina i igrat će na stolnoteniskom turniru Olimpijskih igara u Tokiju 2020!

Hend Zaza je izborila odlazak na Olimpijske igre u Tokio nakon što je slavila na azijskim olimpijskim kvalifikacijama u stolnom tenisu. Bit će i prva sirijska stolnotenisačica na Olimpijskim igrama.

Zaza neće iti jedina tako mlada olimpijka! Britanka Sky Brown natjecat će se na olimpijskom turniru u skateboardu premda će do samog početka OI u Tokiju napuniti 12 godina.

