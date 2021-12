Ove subote u 16:00 u Sisku se otvara prva gradska sportska dvorana.

Prema programu, koji su objavili iz Športsko- rekreacijskog centra Sisak, dvoranu će svečano pustiti u rad gradonačelnica Sisak Kristina Ikić Baniček te djeca sportaši iz Siska.

Nakon bogatog programa slijedi i prva službena utakmica u novoj sportskoj dvorani - muška odbojkaška utakmica između OK Siska i MOK Murse Osijek, regularno 11. kolo Superlige u odbojci.

Odbojkaški klub Sisak je nositelj kvalitete odbojkaškog sporta u Sisku i jedini sportski kolektiv iz Siska koji se natječe u najvišem rangu sportskih natjecanja u Hrvatskoj.

Za OK Sisak ove sezone nastupa i hrvatski reprezentativac Sven Šarčević, Siščanin, a treba napomenuti i da je OK Sisak kroz dugi niz godina dao mnoge poznate odbojkaše i odbojkašice među kojima svakako vrijedi istaknuti Nurka Čauševića, Mladena Kašića, Bernarda Bakonjija, Miru Latinović, Daria Batnožića, Đuru Kovačića, Vladu Radoševića, Željka Jurčevića, Jakova Vraneševića, Edu Koštića (pok.). Karolinu Čutuk, Marka Jurčevića, Mirsada Šarčevića-Boba i mnoge druge odbojkaše i odbojkaške djelatnike.

Sama dvorana izgrađena je u rekordnom roku te je prije završetka dobila nagradu Kolos za projekt krovne konstrukcije, a koju dodjeljuje Hrvatska komora inženjera građevinarstva. Projektno rješenje krova ove sportske dvorane može se smatrati jedinstvenim u visokoj gradnji u Hrvatskoj zbog raspona i dimenzije nosača te površine krova, kao i zbog tehnologije izvedbe, montaže i spajanja nosača. Proces od ideje do realizacije izveden je u rekordnom roku.

Za izgradnju Sportske dvorane Zeleni brijeg potpisan je ugovor sa zajednicom ponuditelja KAP4 d.o.o. i DEGAL TEHNIKA d.o.o. za izradu projektne dokumentacije te izvođenje radova po sistemu „ključ u ruke“ 9. rujna 2019. godine.

Do srpnja 2020. godine izrađena je kompletna projektna dokumentacija i ishođena pravomoćna građevinska dozvola, a 2. srpnja 2020., nakon istražnih arheoloških radova, započeta je gradnja objekta. Dana 3. ožujka 2021. godine potpisan je ugovor za opremanje dvorane s firmom MULTI-SPORT d.o.o. Radovi su završeni 17. rujna 2021. godine, a uporabna dozvola izdana je 7. prosinca 2021. godine. Ukupan trošak izgradnje i opremanja iznosi 46.450.000,00 kn (s PDV-om).

Sportska dvorana namijenjena je za potrebe održavanja treninga i natjecanja u odbojci, sjedećoj odbojci, košarci, rukometu, futsalu, badmintonu, hrvanju, karateu i stolnom tenisu, a funkcionalno je podijeljena na veliku i malu dvoranu te pomoćne prostorije.

Velika dvorana dijeli se na dva dijela vertikalnim zastorom zbog neometanog održavanja više sportskih aktivnosti istovremeno, a dodatno postoji i drugi vertikalni zastor zbog zaštite terena za trenažnu odbojku na sjevernom dijelu dvorane. Mala dvorana opremljena je visokom stijenom za penjanje.

Teleskopske tribine na sjevernoj i južnoj strani s po 450 sjedišta sa svake strane uz fiksne tribine na južnoj strani sa 600 sjedišta čini gledalište koje može primiti ukupno 1500 gledatelja.

Dvorana na sebi ima i posebno dizajniran mural poznatog hrvatskog umjetnika Slavena Kosanovića, poznatijeg pod umjetničkim imenom Lunar. Mural je svojim bojama i dinamičnim oblicima inspiriran različitim sportovima i kroz jezik oblika i boja na fasadu prenosi ritam pokreta. On je ukrasio cijelu sportsku dvoranu u sklopu festivala ulične umjetnosti 'Re:Think', a dizajnerice Klasja&Zita osmislile su projekt signalizacije sportske dvorane koji ćemo predstaviti javnosti nakon Nove godine.

Otvorenje počinje u 16:00 kada će biti i postavljena izložba Željka Rakarića, sisačkog fotografa koji je dvoranu počeo snimati od prvog trenutka te se kroz njegove fotografije mogu vidjeti sve faze nastajanje prve sisačke sportske dvorane.

Organizatori su za posjetitelje osigurali pregršt iznenađenja, od posebno za ovaj povod dizajnirane majice 'Sreća je sportska dvorana Zeleni brijeg' autora Deana Zlovolića, koju će organizatori dijeliti posjetiteljima i gledateljima na prvoj sportskoj utakmici u novoj dvorani između odbojkaškog kluba Sisak i odbojkaškog kluba Mursa iz Osijeka. Osigurane su i vrijedne nagrade u iznosu preko 15,000 kn sisačkih poduzetnika i obrtnika. Hashtag kojim želimo započeti novu 2022. godinu je: #JerSisakZaslužujeNajbolje.

Ulaz je za sve slobodan uz covid potvrdu i poštivanje važećih epidemioloških mjera.