PRVA POBJEDA

Sjajan debi Cedevite Junior u Europi, srušili makedonski klub

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: KK Cedevita Junior i KK Split susreli se u 3. kolu prvenstva Hrvatske | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Cedevita Junior je pobijedila Pelister u 1. kolu Fuba Europa kupa 94-76 i tako upisala pobjedu u svom europskom debiju. Najbolji u redovima Cedevite Junior bio je Allen-Williams sa 18 koševa

Košarkaši Cedevite Junior pobijedili su u europskoj premijeri u Draženovom domu makedonski Pelister sa 94-76. Bio je to susret 1. kola D skupine Fiba Europa kupa. Hrvatski sastav je dobio sve četiri četvrtine i zasluženo je slavio. Nakon prve dionice Cedevita je vodila sa 24-20, u drugoj dionici je imala i 10 razlike, ali se na odmor otišlo sa +9 (44-35).

U trećem periodu domaćin je imao i 16 koševa viška, da bi u završnici susreta poveli sa najvećih +23 (92-69). Na koncu je završilo 94-76. Corey Allen-Williams je predvodio domaći sastav sa 18 koševa i pet asistencija, Clarance Daniels je dodao 16 koševa i devet skokova, a Jordan Gainey, te Noa Zemljić po 14 koševa. Na suprotnoj strani najefikasniji su bili Langston Jake Willson sa 17 i Andrej Mitrevsk i sa 16 koševa.

U drugom susretu iz ove skupine slovačka Prievidza je pobijedila ciparski Keravnos sa 82-68. U ovom natjecanju sudjeluje i Cibona koju u četvrtak očekuje dvoboj 1. kola J skupine protiv kosovskog Bashkimija. U skupini s "vukovima" su i francuski JDA Dijon i talijanska Pallacanestro Reggiana. Pobjednici deset skupina, te još šest najboljih drugoplasiranih ekipa izborit će plasman među 16 najboljih.

