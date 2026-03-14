VELESLALOM
Sjajan nastup Zrinke Ljutić! Borit će se za postolje u Areu
Čitanje članka: < 1 min
Zrinka Ljutić startala je s devete pozicije u veleslalomu u Åreu, a nakon svoje vožnje zasjela je na petu poziciju!
Hrvatica zaostaje sekundu i 12 stotinki za vodećom Camille Rast, a za drugoplasiranom Julijom Scheib sekundu i stotinku. Treća je Paula Moltzan, a četvrta trenutačno Alice Robinson.
Rezultate pratite OVDJE
Najbolja hrvatska skijašica u ovoj je sezoni završila šest od osam veleslalomskih utrka u Svjetskom kupu, a najbolja je bila u kanadskom Tremblantu početkom prosinca prošle godine kad je doskijala do drugog mjesta. Druga vožnja kreće u 13 sati, a prijenos je na HRT-u 2.
Utrka je u tijeku...
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku