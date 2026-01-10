Za plasman u glavni ždrijeb turnira Marčinko, 82. tenisačica svijeta, borit će se protiv Ruskinje Oksane Selekhmetove, 100. tenisačice na WTA ljestvici.
WTA HOBART
Sjajan uspjeh naše tenisačice Petre Marčinko! Hrvatica je na korak do glavnog ždrijeba..
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatska tenisačica Petra Marčinko plasirala se u subotu u drugo kolo kvalifikacija za teniski WTA turnir u Hobartu pobijedivši u prvom kolu Australku Saru Rokusek (WTA-693.) sa 6-4, 6-2.
U meču koji je trajao 61 minutu Marčinko je suparnici šest puta oduzela servis, a svoj nije izgubila ni jednom, i servirala je dva asa.
Za plasman u glavni ždrijeb turnira Marčinko, 82. tenisačica svijeta, borit će se protiv Ruskinje Oksane Selekhmetove, 100. tenisačice na WTA ljestvici.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku