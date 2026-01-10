Obavijesti

WTA HOBART

Sjajan uspjeh naše tenisačice Petre Marčinko! Hrvatica je na korak do glavnog ždrijeba..

Piše HINA,
Varaždin: Treći dan Billie Jean King Cup playoffa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Za plasman u glavni ždrijeb turnira Marčinko, 82. tenisačica svijeta, borit će se protiv Ruskinje Oksane Selekhmetove, 100. tenisačice na WTA ljestvici.

Hrvatska tenisačica Petra Marčinko plasirala se u subotu u drugo kolo kvalifikacija za teniski WTA turnir u Hobartu pobijedivši u prvom kolu Australku Saru Rokusek (WTA-693.) sa 6-4, 6-2.

Varaždin: Treći dan Billie Jean King Cup playoffa
Varaždin: Treći dan Billie Jean King Cup playoffa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

U meču koji je trajao 61 minutu Marčinko je suparnici šest puta oduzela servis, a svoj nije izgubila ni jednom, i servirala je dva asa.

Za plasman u glavni ždrijeb turnira Marčinko, 82. tenisačica svijeta, borit će se protiv Ruskinje Oksane Selekhmetove, 100. tenisačice na WTA ljestvici.

