Sjajna gesta bivšeg 'vatrenog'!
Bivši hrvatski reprezentativac Domagoj Vida (36) napravio je sjajnu gestu za rodni kraj. Poklonio je javnoj vatrogasnoj postrojbi Donji Miholjac donaciju u iznosu od 11 tisuća eura za kupnju nove opreme. Riječ je o akumulatorskom hidrauličnom alatu koji se najviše koristi u hitnim intervencijama spašavanja i najčešće kod prometnih nesreća.
Cijeli komplet sadrži hidraulični cilindar, razupirač i rezač. Nova oprema već je dostavljena u Donji Miholjac i koristit će se na idućoj intervenciji.
- Nabavljeni alat sada je ugrađen u naše malo brzo navalno vozilo, čime je postao odmah dostupan na terenu i spreman za brzu reakciju kada je svaka sekunda važna. Ovakva podrška našem radu iznimno nam znači jer nam omogućuje da još sigurnije i učinkovitije pomažemo našim sugrađanima. Još jednom veliko hvala Domagoju na pomoći i podršci našem DVD-u, napisala je postrojba Donji Miholjac na društvenim mrežama.
Vida je trenutačno član grčkog AEK-a, a u karijeri je igrao za Dinamo, Dinamo Kijev, Osijek, Besiktas i Bayer Leverkusen. Za Hrvatsku je nastupao od 2010. do 2024. godine i u tom periodu odigrao 105 utakmica i zabio četiri gola.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+