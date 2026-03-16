Sjajna gesta bivšeg 'vatrenog'!

Bivši hrvatski reprezentativac Domagoj Vida (36) napravio je sjajnu gestu za rodni kraj. Poklonio je javnoj vatrogasnoj postrojbi Donji Miholjac donaciju u iznosu od 11 tisuća eura za kupnju nove opreme. Riječ je o akumulatorskom hidrauličnom alatu koji se najviše koristi u hitnim intervencijama spašavanja i najčešće kod prometnih nesreća.

Cijeli komplet sadrži hidraulični cilindar, razupirač i rezač. Nova oprema već je dostavljena u Donji Miholjac i koristit će se na idućoj intervenciji.

- Nabavljeni alat sada je ugrađen u naše malo brzo navalno vozilo, čime je postao odmah dostupan na terenu i spreman za brzu reakciju kada je svaka sekunda važna. Ovakva podrška našem radu iznimno nam znači jer nam omogućuje da još sigurnije i učinkovitije pomažemo našim sugrađanima. Još jednom veliko hvala Domagoju na pomoći i podršci našem DVD-u, napisala je postrojba Donji Miholjac na društvenim mrežama.

Osijek: Oproštaj Domagoja Vide od hrvatske reprezentacije na susretu Hrvatske i Poljske u 2. kolu Lige nacija | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Vida je trenutačno član grčkog AEK-a, a u karijeri je igrao za Dinamo, Dinamo Kijev, Osijek, Besiktas i Bayer Leverkusen. Za Hrvatsku je nastupao od 2010. do 2024. godine i u tom periodu odigrao 105 utakmica i zabio četiri gola.