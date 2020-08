Sjajna gimnastičarka ostala je bez doma pa otišla u porniće...

Od vrhunske sportašice koja je osvajala medalje na europskim i svjetskim prvenstvima, kriminalke pa do web-cam djevojke i producentice pornića. To je put bivše gimnastičarke Verone van de Leur

<p><strong>Verona van de Leur (34)</strong> prošla je put od vrhunske sportašice do porno zvijezde.</p><p>Nizozemska gimnastičarka 2002. godine je pet medalja na Europskom prvenstvu, iste je godine osvojila zlato na parteru na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj.</p><p>Proglasili su je sportašicom godine u Nizozemskoj. Pred njom je bila blistava karijera, koja je otišla u drugom smjeru, preko zatvora do web-cam djevojke i porno filmova.</p><p>Umirovila se Verona rano, već s 23 godine, zbog manjka motivacije, ali i sukoba s nizozemskim gimnastičarskim savezom te trenerom. Sve je kulminiralo kad su je stavili među rezerve za Svjetsko prvenstvo 2003. godine.</p><p>- Nakon što sam se ozlijedila 2003., kroz glavu mi je prolazilo kako ljudi misle da sam samo stroj, samo gimnastičarka. I da nemam nikakvog života osim toga. Nisam imala prijatelja. Sporta sad nema i imam samo nekakvu crnu rupu - prisjetila se Verona.</p><p>Nizozemske gimnatičarke doživjele su debakl i nisu se plasirale na <strong>Olimpijske igre</strong>, a Verona se razišla s trenerom Endelom i otišla kod Rusa Borisa Orlova.</p><p>Nakon toga je dominantno osvojila prvenstvo Nizozemske i odlučila otići u mirovinu. Laknulo joj je, ali ne i njenim roditeljima koji su bili bijesni.</p><p>- Novac im je bio važniji od kćeri. Kad sam jednom pokušala ući u kuću, nisam mogla, promijenili su bravu. Prvo sam pomislila: "Ovo mora biti greška, nazvat ću doma". Ali nisu se javljali, nisu otvarali i shvatila sam da nisam dobrodošla - rekla je Verona.</p><p>Prespavala je s dečkom u autu tu večer, a idući put vidjela ih je na sudu jer joj je otac, bez njenog pristanka, podigao 10.000 dolara s računa.</p><p>- Nestao mi je sav novac od sponzorstava, htjela sam da pravda bude zadovoljena - rekla je Verona, a sud je na koncu naložio da joj otac vrati tek šestinu tog iznosa.</p><p>Novca nije imala, dvije godine bila je praktički beskućnica i pokušala se snalaziti na razne ilegalne načine. Nakon samo tri godine završila je u zatvoru zbog ucjenjivanja starijeg bračnog para, 'odležala' je 72 dana.</p><p>- Nije mi bilo važno kako ću doći do novca za hranu, ali i u najgoroj situaciji bilo mi je jasno da kršenje zakona nije dobro. Žalim što nisam našla neki drugi način. Možda je i dobro što sam bila u zatvoru da shvatim koliko je to bilo pogrešno.</p><p>Kad je izašla, počela je novu karijeru. Prvo kao web-cam djevojka, potom je glumila u porno filmovima koje je i producirala.</p><p>- Vidjela sam to kao priliku. Novac je bio velik i shvatila sam da mogu nešto stvoriti, započeti sama svoj posao. Počela sam kao web-cam djevojka, bez fizičkog kontakta. Naravno da se nisam navikla skidati... - govori.</p><p>Reakcija javnosti bila je podijeljena. Ali njoj je bilo samo važno da se izvuče iz financijskog gliba i vrati život u normalu.</p><p>- Uvijek sam razmišljala da je to moj život, da volim to raditi i uvijek sam na to gledala kao posao. Razmišljala sam o izgubljenoj obitelji, životu na ulici. Nisam imala ništa za jesti, nikakvog novca u džepu, ništa za život. Sad uživam u životu.</p><p>S vremenom je napravila korak dalje i počela snimati kućne uratke. Ali samo sa svojim dečkom, s kojim je u vezi 13 godina. Napokon, u studenom prošle godine odlučila je reći dosta karijeri porno glumice. Otkrila je to u autobiografiji.</p><p>- Ne žalim ni za čim jer sam živjela na ulici. Da ponovno biram, opet bih to učinila - kaže Verona.</p>