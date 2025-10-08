Obavijesti

Sport

Komentari 0
RUKOMETNA LIGA PRVAKA

Sjajna izvedba Mandića! Odveo Magdeburg do nove pobjede

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Sjajna izvedba Mandića! Odveo Magdeburg do nove pobjede
Foto: Tom Weller/DPA

Rukometaši Zagreba u četvrtak gostuju u Parizu kod PSG-a u sklopu četvrtog kola skupine B, a utakmica počinje u 20.45 sati. Nakon tri kola Zagreb je na nula bodova

U skupini B rukometne Lige prvaka, gdje nastupa i hrvatski prvak Zagreb, nove su pobjede ostvarili njemački Magdeburg i poljska Wisla Plock. Magdeburg je u gostima, u četvrtom kolu, pobijedio norveški GOG Gudme s uvjerljivih 39-30, a jedan od najboljih igrača njemačkog sastava bio je hrvatski vratar Matej Mandić koji je ostvario 11 obrana. Magdeburg je i dalje stopostotan, ostvario je sve četiri pobjede.

Wisla Plock je pred svojim navijačima bila bolja od Pelistera 36-25. U pobjedničkom sastavu je hrvatski rukometaš Lovro Mihić postigao četiri pogotka, Leon Šušnja jedan, a nekadašnji reprezentativni golman Mirko Alilović je skupio devet obrana.

Croatia - Iceland
Foto: Tom Weller/DPA

Rukometaši Zagreba u četvrtak gostuju u Parizu kod PSG-a u sklopu četvrtog kola skupine B, a utakmica počinje u 20.45 sati. Nakon tri kola Zagreb je na nula bodova.

U skupini A je Nantes upisao drugu pobjedu, u Lisabonu je pobijedio Sporting 39-28. Za francusku momčad hrvatski vratar Ivan Pešić je skupio sedam obrana.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Potresne riječi Ivana Klasnića: 'Tko zna koliko ću još živjeti'
VELIKI BORAC

Potresne riječi Ivana Klasnića: 'Tko zna koliko ću još živjeti'

Legendarni hrvatski nogometaš Ivan Klasnić proživljava agoniju od 2005. godine kada su liječnici dijagnosticirali da mu je bubreg oštećen. Bio je na čak tri transplantacije, a kobnu pogrešku napravio je liječnik Werdera
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Frcaju iskre! Sportska novinarka osudila kolegice: 'Vulgarno je to što rade...'
OPLELA PO NOVINARKAMA

FOTO Frcaju iskre! Sportska novinarka osudila kolegice: 'Vulgarno je to što rade...'

Švicarska sportska novinarka Valentina Maceri kritizirala je kolegice Mariju Luisu Jacobelli, Dilettu Leottu, Giusy Meloni i Eleonoru Incardonu zbog stila odijevanja za koji kaže da je neprimjeren za televiziju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025