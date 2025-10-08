Sjajna izvedba Mandića! Odveo Magdeburg do nove pobjede

U skupini B rukometne Lige prvaka, gdje nastupa i hrvatski prvak Zagreb, nove su pobjede ostvarili njemački Magdeburg i poljska Wisla Plock. Magdeburg je u gostima, u četvrtom kolu, pobijedio norveški GOG Gudme s uvjerljivih 39-30, a jedan od najboljih igrača njemačkog sastava bio je hrvatski vratar Matej Mandić koji je ostvario 11 obrana. Magdeburg je i dalje stopostotan, ostvario je sve četiri pobjede.

Wisla Plock je pred svojim navijačima bila bolja od Pelistera 36-25. U pobjedničkom sastavu je hrvatski rukometaš Lovro Mihić postigao četiri pogotka, Leon Šušnja jedan, a nekadašnji reprezentativni golman Mirko Alilović je skupio devet obrana.

Foto: Tom Weller/DPA

Rukometaši Zagreba u četvrtak gostuju u Parizu kod PSG-a u sklopu četvrtog kola skupine B, a utakmica počinje u 20.45 sati. Nakon tri kola Zagreb je na nula bodova.

U skupini A je Nantes upisao drugu pobjedu, u Lisabonu je pobijedio Sporting 39-28. Za francusku momčad hrvatski vratar Ivan Pešić je skupio sedam obrana.