U PORAZU PICK SZEGEDA

Sjajna izvedba: Mario Šoštarić zabio 9 golova u Ligi prvaka!

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Hrvatska - Island | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U srijedu su odigrane dvije utakmice, hrvatski prvak Zagreb je poražen na gostovanju kod Eurofarm Pelistera 23-25, dok je Magdeburg porazio PSG 37-31

U susretu prvog kola B skupine rukometne Lige prvaka Wisla Plock je na gostovanju pobijedila Pick Szeged sa 34-33, a domaćinu nije pomoglo niti devet golova hrvatskog reprezentativca Maria Šoštarića.

Okupljanje navijača ispred Arene Zagreb 00:51
Okupljanje navijača ispred Arene Zagreb | Video: Domagoj Vugrinović/24sata

Nakon prvog poluvremena u kojem je bilo 13 izjednačenja, Wisla je u nastavku povela i do kraja susreta nije ispuštala prednost. U nekoliko navrata je imala tri gola prednosti, a na koncu je završilo 34-33 za poljski sastav.

Goste su do pobjede predvodili Francuz Melvyn Richardson sa 12 golova, te Španjolac Abel Serdio Guntin s pet golova. Hrvatski rukometaš Lovro Mihić zabio je dva gola, dok je Mirko Alilović završio susret bez obrane iz šest šuteva pri čemu su četiri bili udarci sa sedam metara.

Kod domaćina najefikasniji je bio Mario Šoštarić s devet golova, dok je Španjolac Inamol Garciandia dodao sedam golova. Marin Jelinić se nije upisao među strijelce.

U drugom večerašnjem susretu iz ove skupine Barcelona je pobijedila Gudme sa 37-32. Kod Španjolaca najefikasniji je bio Daniel Fernandez Jimenez sa šest golova, a na suprotnoj strani najviše golova zabili su Oli Mittun i Lasse Vilhelmsen, po pet golova.

EHF Men's Handball Champions League - Final - Fuchse Berlin v SC Magdeburg
Foto: LEON KUEGELER/REUTERS

U srijedu su odigrane dvije utakmice, hrvatski prvak Zagreb je poražen na gostovanju kod Eurofarm Pelistera sa 23-25, dok je Magdeburg porazio PSG sa 37-31.

U drugom kolu 17. rujna se sastaju Gudme i Pick Szeged, te Wisla Plock i Zagreb, a dan kasnije igraju Barca i Magdeburg, te PSG i Pelister.

U susretu A skupine berlinski Fuche je na gostovanju pobijedio Nantes sa 40-34. Danac Mathias Gidsel je bio najefikasniji u pobjedničkim redovima sa 10 golova, dok je kod domaćina Valero Rivera Folch zabio sedam golova. Ivan Pešić je sakupio 11 obrana za Nantes.

Kielce je porazio Kolstad sa 38-27. Kod domaćina je najefikasniji bio Slovenac Aleks Vlah sa sedam golova, dok su na suprotnoj strani Adrian Aalberg, Magnus Sondena i Simon Jeppsson zabili po četiri gola.

U jučerašnjim susretima Aalborg je porazio Veszprem sa 32-28, a Sporting je u Bukureštu pobijedio Dinamo sa 33-30.

OSTALO

