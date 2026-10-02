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HRVATSKA PARAATLETIČARKA

Sjajna Karla Hergotić oborila je svjetski rekord u bacanju diska!

Piše HINA,
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Sjajna Karla Hergotić oborila je svjetski rekord u bacanju diska!
Svečani doček u Nedelišću za Karlu Hergotić nakon postavljanja novog svjetskog rekorda u bacanju kugle | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Karla Hergotić je u Zagrebu bacila disk 21,29 m i srušila svjetski rekord u F62 kategoriji za nevjerojatnih 5,07 m! Rekord je pao i kod Grka Stamatiadisa u utrci na 100m

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Hrvatska paraatletičarka Karla Hergotić, članica Atletskog kluba Sloboda iz Varaždina, na Međunarodnom paraatletskom mitingu Zagreb Open 2026. u Sportskom parku Mladost u Zagrebu postavila je svjetski rekord u bacanju diska u kategoriji F62 sa 21.29 metara.

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Hergotić je dosadašnji svjetski rekord poboljšala za čak 5.07m. 

Svjetski rekord postavio je i grčki paraatletičar Achileas Stamatiadis, on je popravio vlastiti rekord u utrci na 100m T43 sa 16.48. Prijašnji rekord poboljšao je za 52 stotinke. 

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