Sjajna obitelj: Domen Prevc je ponovio uspjeh starijeg brata te osvojio Četiri skakaonice

Prevc je postao tek treći Slovenac koji je postao ukupnim pobjednikom Novogodišnje turneje, ponovivši uspjeh svog starijeg brata Petra Prevca iz sezone 2015./2016. te Primoža Peterke, koji je najbolji bio u sezoni 1996./1997.

Uvjerljivo vodeći u ovoj sezoni Svjetskog kupa i prvi favorit za pobjedu na turneji, uvjerljivo je pobijedio na prve dvije stanice u Njemačkoj, u Oberstdorfu i Garmisch-Partenkrichenu, a ukupnu pobjedu je potvrdio drugim mjestima na austrijskom dijelu, u Innsbrucku i Bischofshofenu.

Foto: Kai Pfaffenbach

U Innsbrucku ga je za samo pola boda nadmašio Japanac Ren Nikaido, a u Bischofshofenu je drugu godinu zaredom pobijedio domaći miljenik i prošlogodišnji osvajač "Zlatnog orla" Daniel Tschofenig, koji je bio bolji od Prevca za 4,1 bod.

Tschofenig je za skokove od 137 i 140,5 metara skupio 303,9 bodova, a do pobjede je stigao s trećeg mjesta iz prve serije. Prevc je imao dva ujednačena skoka od 138 i 138,5 metara. Bio je vodeći poslije prve serije, ali je s ukupno 299,8 bodova završio na drugom mjestu. Samo dvije desetinke iza Slovenca našao se dvostruki pobjednik turneje (2018./2019. i 2021./2022.) Japanac Ryoyu Kobayashi, koji je osvojio treće mjesto skokovima od 137 i 138 metara.

Sve do sedmog mjesta nanizala su se još četvorica Austrijanaca, drugoplasirani u ukupnom redoslijedu turneje Jan Hoerl (298,9 bodova), mladi Stephan Embacher (296,5) te dvojica prokušanih veterana Stefan Kraft (288,7) i Manuel Fettner (286,1).

Domen Prevc je na četiri natjecanja skupio ukupno 1195,6 bodova te drugoplasiranog Hoerla nadmašio za 42,3 bodova. Treće mjesto je osvojio 19-godišnji Embacher koji je za pobjednikom zaostao 45 bodova.

Foto: Kai Pfaffenbach

Prevc je još malo povećao prednost u Svjetskom kupu. Nakon 15 od 29 natjecanja u ovoj sezoni Slovenac ima 1210 bodova, a drugoplasirani Japanac Ryoyu Kobayashi ih ima 822.

Sljedeće natjecanje Svjetskog kupa za skakače bit će održano za pet dana u poljskim Zakopanima.

Slavlju u susjednoj Sloveniji i obitelji Prevc, svoj je doprinos dala i aktualna pobjednica Svjetskog kupa, Domenova mlađa sestra Nika. Ona je drugi dan zaredom pobijedila na srednjoj skakaonici (98 m) u austrijskom Villachu i preuzela vodstvo u Svjetskom kupu od Japanke Nozomi Maruyame, koja je na oba natjecanja osvojila osmo mjesto.

Nika Prevc je na 14 od 33 natjecanja iz ovosezonskog kalendara osvojila 1066 bodova, sto više od japanske reprezentativke. Skakačice će se iz Austrije preseliti u Sloveniju, gdje će Ljubno biti domaćin dva natjecanja na srednjoj skakaonici (94 m), gdje će Nika Prevc ponovno biti u ulozi najveće favoritkinje za pobjedu.