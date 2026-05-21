Sjajna Petra Marčinko izborila je polufinale turnira u Rabatu

Hrvatska tenisačica Petra Marčinko (WTA-76.) plasirala se u polufinale teniskog WTA turnira u Rabatu nakon što je u četvrtak u četvrtfinalu sa 6-3, 6-4 pobijedila Jessicu Bouzas Maneiro (WTA-51.)

U meču koji je trajao sat i 20 minuta Marčinko je realizirala 79 posto poena na prvom servisu, a suparnica 52. Također je španjolskoj tenisačici oduzela servis četiri puta, jednom u prvom setu i tri puta u drugom, a svoj je izgubila dva puta.

Ovo je bio njihov prvi međusobni ogled, a Marčinko će prolaz u finale tražiti protiv pobjednice iz susreta između Švicarke Jil Teichmann (WTA-201.) i domaće tenisačice Yasmine Kabaj (WTA-334.).