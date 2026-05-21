Obavijesti

Sport

Komentari 1
ODLIČAN REZULTAT

Sjajna Petra Marčinko izborila je polufinale turnira u Rabatu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Sjajna Petra Marčinko izborila je polufinale turnira u Rabatu
1
Varaždin: Treći dan Billie Jean King Cup playoffa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Marčinko će prolaz u finale tražiti protiv pobjednice iz susreta između Švicarke Jil Teichmann (WTA-201.) i domaće tenisačice Yasmine Kabaj (WTA-334.).

Admiral

Hrvatska tenisačica Petra Marčinko (WTA-76.) plasirala se u polufinale teniskog WTA turnira u Rabatu nakon što je u četvrtak u četvrtfinalu sa 6-3, 6-4 pobijedila Jessicu Bouzas Maneiro (WTA-51.) 

U meču koji je trajao sat i 20 minuta Marčinko je realizirala 79 posto poena na prvom servisu, a suparnica 52.  Također je španjolskoj tenisačici oduzela servis četiri puta, jednom u prvom setu i tri puta u drugom, a svoj je izgubila dva puta.

Ovo je bio njihov prvi međusobni ogled, a Marčinko će prolaz u finale tražiti protiv pobjednice iz susreta između Švicarke Jil Teichmann (WTA-201.) i domaće tenisačice Yasmine Kabaj (WTA-334.).  

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO 'Vatreni' se ženi, dobio i dozvolu HNS-a. Evo koga ljubi
SVADBENA ZVONA ZVONE

FOTO 'Vatreni' se ženi, dobio i dozvolu HNS-a. Evo koga ljubi

Nikolina Perković pratila je Martina Erlića i na finalu Lige nacija koje su "vatreni" igrali 2023. godine u Rotterdamu. Par je već nekoliko godina zajedno, a Erlić je prije 11 mjeseci objavio zaruke
Zlatko Mateša ljubi 30 godina mlađu sveučilišnu profesoricu. Prošla je i obiteljsku tragediju
FOTO: LJUBAV CVATE

Zlatko Mateša ljubi 30 godina mlađu sveučilišnu profesoricu. Prošla je i obiteljsku tragediju

Blanka Mateša u braku je s bivšim premijerom i šefom HOO-a u ostavci Zlatkom Matešom. Njihova veza izazivala je pozornost zbog velike razlike u godinama. U sretnom su braku više od dvije godine
FOTO Klizačici je skliznulo sve. Juttina konkurencija skinula se za Playboy, i suci je kažnjavali
IZ KLIZALJKI PRED FOTIĆE

FOTO Klizačici je skliznulo sve. Juttina konkurencija skinula se za Playboy, i suci je kažnjavali

Joy Beune (27) nova je nada brzog klizanja. Prijelomni trenutak njezine karijere dogodio se na Svjetskom juniorskom prvenstvu 2018. godine u Salt Lake Cityju. Tamo je doslovno eksplodirala, osvojivši tri zlatne medalje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026