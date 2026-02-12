Sjajna vijest za Kovačevića: Mateo Lisica ponovno trenira

Krilni napadač Mateo Lisica (22) vratio se treninzima s momčadi Dinama, više od dva mjeseca prošla su nakon što je obolio od mononukleoze. Gotovo sigurno neće u subotu na Maksimiru zaigrati u HNL-u protiv Istre 1961, bivšeg kluba. Tek treba vidjeti kako će reagirati nakon nekoliko dana treninga pod punim opterećenjem.

Upitan je Lisica u ovom trenutku i za utakmicu s Genkom u četvrtak u Europskoj ligi. Ako zadovolji na testiranjima, mogao bi dobiti pokoju minutu protiv Belgijaca. Njegovim povratkom mjesto u prvih 11 Dinama mogli bi izgubiti Mounsef Bakrar, odnosno Fran Topić.