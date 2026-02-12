Obavijesti

BORBA S MONONUKLEOZOM

Sjajna vijest za Kovačevića: Mateo Lisica ponovno trenira

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: < 1 min
Mateo Lisica konačno se vratio treninzima nakon mononukleoze, ali još nije spreman za Istru. Hoće li zaigrati protiv Genka, tek ćemo vidjeti

Admiral

Krilni napadač Mateo Lisica (22) vratio se treninzima s momčadi Dinama, više od dva mjeseca prošla su nakon što je obolio od mononukleoze. Gotovo sigurno neće u subotu na Maksimiru zaigrati u HNL-u protiv Istre 1961, bivšeg kluba. Tek treba vidjeti kako će reagirati nakon nekoliko dana treninga pod punim opterećenjem.

Upitan je Lisica u ovom trenutku i za utakmicu s Genkom u četvrtak u Europskoj ligi. Ako zadovolji na testiranjima, mogao bi dobiti pokoju minutu protiv Belgijaca. Njegovim povratkom mjesto u prvih 11 Dinama mogli bi izgubiti Mounsef Bakrar, odnosno Fran Topić.

OSTALO

